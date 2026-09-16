







およそ30年にわたり、ウリ・ヘーネスとカール＝ハインツ・ルンメニゲは、FCバイエルン・ミュンヘンで最も大きな影響力を持つ2人の中心人物だった。マネージャー、その後は会長、さらに監査役会会長を務めたヘーネスと、副会長、その後は取締役会会長を務めたルンメニゲなしに、1990年代初頭以降のFCBは何も動かなかった。

バイエルンが世界有数の巨大かつ成功したクラブへと継続的に飛躍したことは、この2人の元選手なしには考えられなかった。長い道のりをともに歩む中で――2人が初めて一緒にプレーしたのは1974年だった――互いに刺激を与え合ってきた。それは、非常に多くの場合で意見が真っ向から異なり、内部で激しく衝突することも好んでいたからでもあった（そして何度も和解してきた）。バイエルン流の論争文化は、「ミア・サン・ミア」と同じようにミュンヘンのDNAの一部となった。

そして今、バイエルンの重要な将来の問題をめぐって、再び2人の見解は大きく異なっていたようだ。しかも監査役会での決定的な投票では、実際に異なる投票行動を取ったという。

ルンメニゲはFCBでエーベルへの支持を拒んだのか？ その背景は

Sport1の報道によると、ルンメニゲは監査役会の会合で棄権したという。その会合では、長い紆余曲折を経た末、昨季中にスポーツ担当取締役マックス・エーベルの契約延長が決定された。つまりルンメニゲは、エーベルへの支持票を投じなかったとされている。

通常、この種の人事担当取締役に関する重要な投票は、慣例的で、時に長く熱を帯びる議論を経たうえで、全会一致で行われる。

しかし、ヘーネスと会長ヘルベルト・ハイナーが主導する他の監督機関メンバーが、エーベルの新契約を2029年まで承認した一方で、長年にわたり取締役会会長を務めたルンメニゲは、明確な懐疑のシグナルを送ったという。この棄権が、もし同ポータルの情報どおりであれば、レコードマイスターのスポーツ部門の首脳陣に対する明確なメッセージであり、意思決定の進め方への批判と受け取られる可能性がある。

それとは別に、バイエルンは今やスポーツ部門の主要責任者全員との契約を2029年まで延長している。指揮官ヴァンサン・コンパニー、CEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、エーベルに続き、水曜日にはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントも新契約を結んだ。

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ルンメニゲは、ウリ・ヘーネスに腹を立てていたこともあって棄権したのか？

つい月曜日にも、ヘーネスはFCバイエルンのバスケットボール部門のイベントで笑みを浮かべながら、7月末にテーゲルンゼーでのトレーニングキャンプの傍らで自分が口にした発言のせいで、内部から「かなりの怒り」を買ったと明かしていた。当時ヘーネスは、エーベルとの契約延長の可能性について「現時点では、たぶん100パーセントだ」と語っていた。これにより、彼は5月の自らの発言を修正したことになる。その際は、同じ質問に対し、DFBポカール決勝のキックオフ直前にはエーベルの可能性をまだ「60対40パーセント」と見積もり、監督機関内に疑念があると話していた。

その後ヘーネスは――発言内容とは無関係に、まったく当然のことながら――人間的に問題のある後継者への攻撃を最悪のタイミングで行ったとして、多方面から批判を浴びた。テーゲルンゼーでは、ミュンヘンのクラブにとって成功した移籍市場を経て契約延長の流れがすでにできつつあった中で、彼はこの件をうまく収めようとしたのだろう。だが、すぐさま次の火種を招くことになった。しかも今度は、長年のパートナーからだった。

Sport1によると、ルンメニゲは現在もエーベルの仕事を批判的に見ているという。さらに、事前にヘーネスとハイナーがプレジディウム委員会で推し進めたあらゆる人事案件を、ただそのまま追認するつもりはないともされる。これによりルンメニゲは、この強力な機関の中で独自の役割を担っており、名誉会長の路線に自動的に従うわけではないことを明確にしている。

FCバイエルンでは、どうやら決して変わらないものもあるようだ。