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ジャマル・ムシアラを巡る議論が続く中、バイエルンの監査役会は明確な立場を示したようだ。

現在はほとんどプレーしていないものの、ジャマル・ムシアラは今、バイエルン・ミュンヘンで最も議論を呼んでいる選手の一人のようだ。数週間前にはウリ・ヘーネスが、 23歳の健康上の問題と好待遇の契約を併せて論じた発言 で波紋を広げていた。

『Sport Bild』によると、バイエルンの監査役会は、クラブの名誉会長で長年にわたりマネージャーを務めたヘーネスを全会一致で支持しているという。月曜日の監査役会で、その姿勢が明らかになったとされる。ヘーネスは先ごろ『BR 』で「ジレンマ」について語っていた。

「彼には、簡単には治らない病気がある。ただ、薬である程度は抑えられる」とヘーネスは語り、さらに踏み込んだ考えを口にした。「だが、かつてのパフォーマンスをいつか再び発揮できるのかどうか……」

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ジャマル・ムシアラはどんな負傷を抱えているのか？

ムシアラは 2025年夏のクラブワールドカップで重傷を負って 以降、たびたび復帰が遠のいてきた。また、 9月末からは筋線維断裂に苦しんでいる 。それでも、金曜日の夜に行われるケルン戦で復帰する見込みだ。

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さらに、今シーズンの開幕に向けた準備期間中に2度倒れたことを受け、 ドイツ代表選手であるムシアラには神経学的な機能障害があり、短時間だけ起こるものの治療可能な欠神発作を引き起こすことが明らかになった 。欠神発作はてんかん発作の一種だ。

「それでも、彼は今も報酬を受け取っている。だが、バイエルンが彼との契約に疑問を呈したらどうなるか、考えてみてほしい」とヘーネスはさらに注目を集める発言をし、「今の彼ができることは、契約に記されている内容とはもはや違う」と強調した。質問を受けたバイエルンの重鎮は、ムシアラの契約にはこの病気に関する規定がないことを認めた。

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ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンとヴァンサン・コンパニはムシアラについて何を語ったのか？

クラブの経営トップであるヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは数日前、ヘーネスの発言に公の場で理解を示していた。「ウリ・ヘーネスを突き動かしたのは、何よりもクラブへの懸念であり、選手に対する責任でもあったと思う」と、『Abendzeitung』のイベントで語った。

ドレーゼンは続けた。「私たち全員にもクラブに対する責任がある。ジャマルが戻ってくることを願っている。彼には間違いなく時間が必要だろう。状況を評価し、家族やマネジメント側と話し合う。彼が以前のジャマルとして戻ってくれば、私たちは喜ぶだろう。あるいは、そこに至る過程で彼が変わっていくなら、互いに話し合わなければならない」。その場合に何を話し合うつもりなのか、ドレーゼンは明らかにしなかった。いつそのような話し合いが必要になると考えているのかについても同様だ。

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このようにバイエルンの幹部らが主に経済面を懸念する一方、回復したヴァンサン・コンパニ監督は木曜日の記者会見で、何よりも競技面に目を向けようとした。「ジャマルはピッチに戻り、自分の力を発揮できる。私たちはそう感じ、確信している」と説明。「私の役割は、ジャマルがバイエルン・ミュンヘンで成功し、この経験を経て、以前より優れた自分になるよう支えることだ」と語った。