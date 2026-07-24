ユルゲン・クロップは金曜日、公式就任会見の場で、コジッケが今後ドイツサッカー連盟（DFB）で「私の戦略、発展、イノベーション担当の副コーチ」になると認めた。その人事については、数時間前にすでに『Bild』が報じていた。 そのために彼は自身の会社プロジェクト・ファイブの代表職を退き、これまでクロップ以外の指導者に対して行っていた助言業務も終了している。コジッケは約20年にわたってクロップに付き添ってきた人物で、“影の男”とみなされている。

過去には、ブレーメン生まれで筋金入りのヴェルダー・ファンでもある彼は、バイエルンにとっても重要な役割を果たした。しかもそれは、何十年にもわたってFCバイエルンと結びつけられてきた「Mia san mia」のメンタリティーを、公式スローガンへと変えたことによってだった。

そのかなり奇妙な経緯について、コジッケは2023年に SPOX とGOALのインタビューで語っている。この対談は、「Mia san mia」の歴史を巡る大規模なマルチメディア特集の一部であり、ドイツ・スポーツジャーナリスト連盟から「グローサー・オンライン賞2023」を受賞した。当時のインタビューは以下の通りだ。

コジッケさん、あなたはヴェルダーのファンであり、ボルシア・ドルトムントの元名将ユルゲン・クロップのアドバイザーでもあります。そんなあなたが、よりによって「Mia san mia」をFCバイエルンの公式スローガンにしたのは、なぜだったのでしょうか。

コジッケ：2008年、私は当時のビジネスパートナーだったオリヴァー・ビアホフとともに、スイスでのFIFAイベントに向かっていました。偶然にも、同じ飛行機にウリ・ヘーネスが乗っていたんです。彼は自分たちの選手について不満をこぼし、誰もバイエルン・ミュンヘンが本来何を意味するのか分かっていないと嘆いていました。そこで私はヘーネス氏に、彼の考えではバイエルン・ミュンヘンが正確には何を意味するのかと尋ねました。すると彼は、私に明確な答えを示せなかったんです。

その後はどうなったのですか。

コジッケ： 私は彼に、長くナイキとアディダスで働いていたこと、そしてそこにはいわゆる企業バイブルがあり、全従業員が会社の最も重要な価値観やメッセージについて共有されている、と話しました。すると彼は、そういうものをFCバイエルンのために作れないかと私に尋ねてきました。

できたわけですね。

コジッケ： 100パーセント何も分かっていませんでしたが、大きな自信だけはあったので引き受けました（笑）。ウリ・ヘーネスは、ローラント・ベルガーのネクタイ姿の集団ではなく、私だけに来てほしいとも言っていました。そこで私たちは、ファンショップやマーケティング部門の人たち、用具係やユースコーディネーター、メディア部門のシュテファン・メンネリヒ、そしてチーフスカウトのヴォルフガング・ドレムラーを含む、多様な作業グループを作りました。4週間にわたって、みんなでバイエルン・ミュンヘンの価値観を練り上げたんです。

IMAGO

そして最後に「Mia san mia」が生まれたのですか。

コジッケ： いいえ、そのスローガンは私の中では最初から決まっていました。飛行機の中でヘーネスと話した時点で、すでに頭にあったんです。ただ、その時はまだ口にしませんでした。そうしたら、いきなり手の内を全部明かしてしまうことになりますから。その後、作業グループと一緒に、そのスローガンに紐づく価値観だけを作り上げました。

どのような価値観にたどり着いたのですか。

コジッケ： 最終的には16の戒めで合意しました。例えば「私たちは家族であり、互いのために支え合う」。あるいは「公の場で互いについて語り合わない」といったものです。

ヘーネスはその結果をどう受け止めましたか。

コジッケ： 役員会でのプレゼンテーションに向けて、私は本物のレーダーホーゼンの革で、バイブルの試作品を何冊か製本させました。タイトルを明かした時、全員が大喜びでした。ヘーネスは「素晴らしいスローガンだ。でもこのMIRは宇宙ステーションだ」と言いました。表紙には「Mia san mia」ではなく、「Mir san mir」と書かれていたんです。私はブレーメン出身で、バイエルン方言には100パーセント通じていたわけではありませんでした。そこだけが、私たちがまだ修正しなければならない唯一の点でした。

その後はどう進んだのですか。

コジッケ： そのバイブルとは別に、私はFCバイエルンのために、クラブ内への導入に向けた付随するロードマップも作成しました。そこで私の仕事は終わりました。請求書の発行とともに、私はそのスローガンに関する権利を譲渡し、こう保証しました。「心配しないでください。ブレーメン出身でユルゲン・クロップのアドバイザーでもある私が、自分を『Mia san mia』の偉大な生みの親として演出することはありません」と。事務局のスタッフであれ、フュルステンフェルトブルック出身のユース選手であれ、サディオ・マネであれ、新加入者は誰であっても、FCバイエルン加入後のオンボーディング施策として、このバイブルを手にすることになっていました。そこに込められたメッセージは「これが私たちであり、こうした価値観を生きている」というものです。

あなたがそれを公式スローガンにする以前、「Mia san mia」という言葉はどれほど使われていたのでしょうか。

コジッケ： 私がこの言葉を知ったのは、若い頃にヴェーザーシュタディオンで、ヴェルダーがFCバイエルンに終盤で敗れる試合を経験した時でした。翌日、新聞にはバイエルンの「Mia-san-mia」の姿勢について書かれていたんです。それがずっと記憶に残っていました。ただ当時は、「Mia san mia」という言葉そのものよりも、その背後にある姿勢のほうがより強く存在していました。