ユルゲン・クロップは金曜日、公式就任会見の中で、コジッケが今後DFBで「私の戦略、育成、イノベーション担当のアシスタントコーチ」になると認めた。 そのため、彼はすでに自身の会社プロジェクト・ファイブの代表職を退き、クロップ以外の他の指導者に対して行ってきたこれまでのアドバイザー業務も終了しているという。コジッケはおよそ20年にわたってクロップに同行しており、彼の影武者と見なされている。

「ヘッドコーチ1人が来るだけでは十分ではない」とクロップは語った。「私たちは本当に多くのことを変えなければならない。あらゆる石をひっくり返したい」。コジッケは指導者アドバイザーの「発明者」とされており、2021年まではユリアン・ナーゲルスマンを支えていた。

DFB会長ベルント・ノイエンドルフはコジッケの役割について、こう述べた。「私たちは、マルクがユルゲンにとって極めて重要な相談相手であると感じていた。2人は非常に緊密に結びついているため、セットでしか迎えられないのは明らかだった。問題は常に、どのような役割になるかということだ。ユルゲンはそれをアシスタントコーチと表現した。ピッチ外で行われる管理的な事柄のために、ということだ。それが私たちの理解だ。マルクには今後、こうした任務を担ってもらう。DFBの職員ではないが、あらゆるアクセス権を持ち、調整も行う。彼は連盟内部への重要な橋渡し役だ。コミュニケーション、スポンサー、マーケティング――フットボール以外のことでコーチングスタッフが向き合う、こうしたあらゆる問題だ」

過去には、このブレーメン生まれで熱心なヴェルダー・ファンでもある人物が、バイエルンにも重要な役割を果たしていた。しかもそれは、何十年にもわたってバイエルンと結びつけられてきた「ミア・サン・ミア」のメンタリティーを、公式スローガンへと変えたことによってだった。

その実に奇妙な経緯について、コジッケは2023年、SPOX とGOALのインタビューで語っている。この対談は、「ミア・サン・ミア」の歴史をめぐる大規模なマルチメディア特集の一部であり、ドイツ・スポーツジャーナリスト連盟から2023年のグローサー・オンライン賞を授与された。当時のインタビューは、ここで読み返すことができる。

コジッケさん、あなたはヴェルダーのファンであり、ボルシア・ドルトムントの元成功監督ユルゲン・クロップのアドバイザーでもあります。なぜ、よりによってあなたが「ミア・サン・ミア」をバイエルンの公式スローガンにしたのですか？

コジッケ： 2008年、当時のビジネスパートナーだったオリバー・ビアホフと一緒に、スイスでのFIFAイベントに向かっていました。偶然にも、同じ飛行機にウリ・ヘーネスが乗っていたんです。彼は自分たちの選手たちについて不満を口にし、誰もバイエルン・ミュンヘンが本来何を意味するのか分かっていないと嘆いていました。そこで私はヘーネス氏に、彼の考えではバイエルン・ミュンヘンが正確には何を意味するのか尋ねたのですが、彼は私に明確な答えを示せませんでした。

その後はどうなったのですか？

コジッケ： 私は彼に、自分が長くナイキとアディダスで働いていたこと、そしてそこには、全従業員に会社の最も重要な価値観やメッセージを伝える、いわゆる企業バイブルがあると話しました。すると彼は、そういうものをバイエルンのために作れないかと私に尋ねてきたんです。

できたんですね。

コジッケ： 100パーセント無知でありながら、大きな自信を持って引き受けました（笑）。ウリ・ヘーネスは、見たいのは私だけであって、ローラント・ベルガーのネクタイ族の集団ではないとも言っていました。そこで私たちは、ファンショップやマーケティングの人たち、用具係やユースコーディネーター、メディア部門のシュテファン・メンネリヒ、そしてチーフスカウトのヴォルフガング・ドレムラーを含む、多様な作業グループを作りました。4週間にわたり、私たちは一緒にバイエルン・ミュンヘンの価値観を練り上げたのです。

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そして最後に「ミア・サン・ミア」にたどり着いたと？

コジッケ： いいえ、そのスローガンは私の中では最初から決まっていました。飛行機の中でヘーネスと話した時点で、すでに頭の中にあったんです。ただ、その時はまだ口にしませんでした。そうでなければ、いきなり手の内を全部明かすことになってしまいますからね。その後、作業グループと一緒に、そのスローガンに対応する価値観だけを作り上げました。

どのような価値観にまとまったのですか？

コジッケ： 最終的には、16の戒めで合意しました。例えば「私たちは家族であり、互いのために立ち上がる」。あるいは「私たちは公の場で互いについて語らない」といったものです。

ヘーネスの反応はどうでしたか？

コジッケ： 役員会でのプレゼンテーションのために、私は本物のレーダーホーゼンの革を使って、そのバイブルの試作品を何冊か製本させました。タイトルを明かした時、全員が大喜びでした。ヘーネスは「素晴らしいスローガンだが、このMIRは宇宙ステーションだ」と言ったんです。表紙には「Mia san mia」ではなく、「Mir san mir」と書かれていましたからね。ブレーメン育ちの私には、バイエルン方言を100パーセント使いこなすことはできませんでした。それが唯一、私たちがまだ直さなければならなかったことでした。

その後はどのように進んだのですか？

コジッケ： そのバイブルに加えて、私はバイエルンのために、クラブ内での導入に向けた付随のロードマップも作りました。そこで私の仕事は終わりました。請求書の発行をもって、私はこのスローガンに関する権利を譲渡し、こう保証しました。「心配しないでください。ブレーメン育ちでユルゲン・クロップのアドバイザーでもある私が、自分を“ミア・サン・ミア”の偉大な発明者として演出することはありません」。新加入者は、事務局の職員であれ、フュルステンフェルトブルック出身のユース選手であれ、サディオ・マネであれ、FCバイエルンへの加入後のオンボーディング施策として、このバイブルを手にすることになっていました。そこに込められたメッセージはこうです。私たちはこういう存在であり、こうした価値観を生きている、と。

あなたが公式スローガンにする前、「ミア・サン・ミア」という言葉はどれほど浸透していたのですか？

コジッケ： 私がこの言葉を知ったのは、10代の頃にヴェーザーシュタディオンでヴェルダーがFCバイエルンに終盤で敗れる試合を見た時でした。翌日、新聞にはバイエルンの“ミア・サン・ミア”的な姿勢について書かれていたんです。そのことはずっと記憶に残っています。ただ当時は、「ミア・サン・ミア」という言葉そのものよりも、その背後にある姿勢のほうがより強く存在していました。