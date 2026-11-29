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ヨシュア・キミッヒのレッドカード？ 起こり得ることだ。HSVとの低調な0-0？ 「素晴らしかった！」。ウリ・ヘーネスが日曜日に語った異例の言葉には、団結と平穏を取り戻すという共通の狙いがある。

バイエルンは、まさに激動の日々の中にある。一つには、信じがたいほどの負傷者続出がある。ハリー・ケイン、イスマエル・サイバリ（ともに脛腓靱帯断裂）、ジャマル・ムシアラ（筋線維断裂）、マヌエル・ノイアー（腱の負傷）に続き、 今度はコンラート・ライマーも負傷した。

オーストリア人の主力は土曜日のHSV戦で「右足首の腱脱臼を伴う負傷」を負い、長期離脱者の列に加わった。これにより、ヴァンサン・コンパニ監督の選手起用の問題は、さらに深刻になっている。

こうした状況もあり、ウリ・ヘーネスは、HSV戦ではミヒャエル・オリーズ、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィスも欠いたバイエルンの出場可能な選手たちを、 ハンブルクでの低調な0-0にもかかわらず 称えようとした。

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「チームを祝福したい。特に数的不利になってから、闘志あふれる素晴らしいプレーを見せてくれた。コンラート・ライマーの離脱後、主力9人を欠いて戦わなければならなかったことを忘れてはならない」とヘーネスは強調した。

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ウリ・ヘーネス、ヨシュア・キミッヒに寛容な姿勢

ヘーネスは、週の半ばにクラブを厳しく批判していた副キャプテンのキミッヒを、前半終了間際の暴力行為による 「まったく弁解の余地がない」（キミッヒ本人）退場 について責め立てることはなかった。クラブの重鎮は寛容な姿勢を示し、土曜日のキミッヒの失態について「誰にでも失敗することはある。この件はこれで終わりだ」と語った。

一方、31歳のキミッヒ自身は週の半ば、クラブ首脳陣に対して寛容ではなかった。チャンピオンズリーグでバイエルンがリールに1-2で敗れた後、ジャマル・ムシアラをめぐる件について首脳陣を言葉で厳しく批判した。 バイエルン首脳陣が公の場でムシアラに対して取った態度は「バイエルンらしくない」と述べた。

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ヘーネス自身が、負傷に苦しみながらも類いまれな才能を持つ攻撃的選手の 高額な給与について、 現在のパフォーマンスでは正当化できないとする議論の口火を切ったのは11月初めだった。 バイエルン放送での物議を醸す発言がきっかけとなった。 そして金曜日、バイエルンが1.FCケルンと1-1で引き分けた試合の際に、カール＝ハインツ・ルンメニゲがさらに踏み込んだ発言をした。

「彼に健康上の問題があることは知られている。そして、非常に高額な金額を含む契約を結んでいることも知られている」と、 ルンメニゲは、2025年4月にムシアラが診断された神経機能障害に言及して語った。 この障害は短時間の欠神発作を引き起こす。「我々が把握していることからすると、彼がこのスタジアムで何度も見せたレベルに戻るのは、残念ながら難しいと思われる」

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そのため「選手本人、家族、そして何より代理人事務所と話さなければならない。そうなると、失礼ながら、これらの金額はもはや維持できない」とルンメニゲは続けた。ムシアラの売却の可能性についても問われ、「ジャマルがクラブを去りたいと思うとは考えられないし、このような条件で彼を買うクラブがあるとも思えない」と答えた。

ルンメニゲの発言によってムシアラの状態と契約をめぐる事態は深刻化し、 先週火曜日にはムシアラの代理人が話し合いのためにゼーベナー通りを訪れた。 その翌日、キミッヒはクラブの重鎮たちの態度を批判したが、とりわけルンメニゲに矛先を向けていたようだ。

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その発言は「絶対にあってはならない」ものであり、「選手にしわ寄せがいくような形で争っては決してならない」とキミッヒは語った。『kicker 』によると、ヘーネスはキミッヒの言葉をまったく気にしていなかった。キャプテンとしてチームを擁護するのは「当然」だという。しかし、このMFはブンデスリーガで年末までバイエルンを離れる見通しで、3試合の出場停止処分を受けることになりそうだ。

Getty Images

ウリ・ヘーネス、バイエルンのライバル勢に警告

一方、バイエルンは年末に向けた戦いで、セルジュ・ニャブリ、アルフォンソ・デイヴィス、ミヒャエル・オリーズを起用できる見込みだ。ニャブリとデイヴィスは筋肉の負傷から回復し、金曜日にはチーム練習に復帰した。1.FCケルン戦で痛みを伴う足の打撲を負ったオリーズは、来週火曜日のDFBポカール、ヘルタ・ベルリン戦か、その翌週の金曜日に行われるリーグ戦、SCパーダーボルン戦でメンバーに復帰する予定だ。

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ゼーベナー通りでは今、損失を最小限に抑えることが課題となっている。ブンデスリーガとチャンピオンズリーグのリーグフェーズを何とか持ちこたえ、復帰する選手たちと新たな力を得て新年に再び攻勢に出たいところだ。ブンデスリーガでは日曜日の夜に首位ボルシア・ドルトムントとの差が4ポイントに広がる可能性がある。チャンピオンズリーグでは、ベスト16への直接進出圏である8位との差は2ポイントだ。

ヘーネスは、バイエルンの苦境を見て期待を膨らませているかもしれないライバル勢に、「この不運続きから我々はより強くなって抜け出せると強く確信している。そうなれば、手ごわい相手になるだろう」と警告した。