ウフキルのモロッコ代表デビューにライツィハー監督が言及、物議を醸した決断を経て

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ミハエル・ライツィハー監督がESPNの取材に応じ、アユブ・ウフキルのモロッコ代表デビューについて語った。このウイングは先に、予想外にもアトラスの獅子を選んでいた。

ウフキルは長らくオランダ代表を選ぶとみられていたが、AZのアタッカーは先日、モロッコを選ぶという最終決断をオランダサッカー協会に伝えた。

ライツィハー監督はその決断を残念がった。「彼がいなくなるのは大きな痛手だ。優れた選手というだけでなく、チームにとっても素晴らしい人間だからね」と、先週ESPNに語っていた。

ライツィハー監督はこの選択を予想していなかった。ウフキルはオランダU-21代表に加わり、その後はオランダ代表でプレーする可能性もあると約束し、その意向を示していたからだ。

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「これほど重要な2連戦を目前にしてモロッコを選んだことは、確かにつらい」と、ザイストで語った。「ウフキルを悪く言いたいわけではない。彼はいい青年で、一緒に仕事ができてとても楽しかった。ただ、今回のやり方は褒められたものではない」と付け加えた。

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金曜夜、モロッコはニジェールに5-1で勝利し、ウフキルは最後のゴールを決めた。ライツィハー監督は、かつての教え子とはまだ連絡を取っていないという。

「彼は私のチーム（オランダU-21代表、編集部注）にはいないし、私にとっては……。そのことをどう感じているかは、もう説明した。それでも、デビュー戦でゴールを決めたのはうれしい」と語った。

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ライツィハー監督は以前から「彼のことが好きだ」と話していた点にも触れた。「アユブとは楽しく仕事ができたし、チームの中でも最高の存在だった。だから、彼がゴールを決めたこともうれしいよ」

53歳の指揮官は、AZの選手にメッセージを送るつもりだろうか。「ああ、もちろん！」。この1週間の出来事で、2人の関係が損なわれたわけではない。「今回の経緯が良くなかったのは確かだ」

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「だが、そのことは十分に話した。それ以外については、彼の今後の幸運を願っている」とライツィハー監督は締めくくった。指揮するチームは火曜夜、欧州選手権予選突破を懸けた決定的な一戦で、再びデンマークU-21代表と対戦する。