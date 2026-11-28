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ウニオン・ベルリンは、マインツで終了間際に敗れた直後、大幅な人事刷新に踏み切った。マウロ・ルストリネッリ監督との協力関係はわずか5カ月で終了し、マネージングディレクターのホルスト・ヘルトも夏に退任する。

マウロ・ルストリネッリは、自身の指揮下で「最高のアウェー戦」だったと語り、前向きな姿勢を示すとともに、自らの仕事の成果を訴えた。しかし、その日の夜にはブンデスリーガのウニオン・ベルリンの監督職を失っていた。

マインツ05との敵地での試合は、終了間際に決勝点を許して1－2（前半1－0）で敗れた。これにより、ディルク・ツィングラー会長らクラブ首脳陣がスイス人監督を起用した試みに寄せる最後の信頼も尽きた。マネージングディレクターのホルスト・ヘルトも退任が決まった。ルストリネッリとともに今季から競技面の方向転換を図ろうとしていたヘルトは、夏にクラブを去る。

期待された攻撃的なサッカーとは裏腹に、ウニオンは得点不足と守備の問題が続いている。ルストリネッリのベルリン・ケーペニックでの日々は、わずか150日で終わった。クラブは後任を「数日中に」発表するという。

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ツィングラー会長は「5カ月間ともに取り組んできたが、男子トップチームのプレースタイルと結果が、ブンデスリーガ残留を危うくしていると認めざるを得ない」と語った。ウニオンは第11節終了時点で勝ち点7の17位に位置し、降格圏に沈んでいる。

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マクシミリアン・ホフマンが新設ポストに就任

ツィングラー会長によると、夏に共同で合意した方針の実行と、それに合わせた選手構成の変更は、目指していた競技面での進歩につながらなかった。「そのため、人事と組織の両面で体制を刷新することを決めた」と述べた。

新設されるスポーツディレクターには、マクシミリアン・ホフマンが就任する。これまでは育成責任者として、育成部門とトップチーム部門をつなぐ役割を担っていた。新たな職務では、選手構成の計画を担当し、スカウティングチームを率いる。

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クラブはヘルトのプロ意識と人柄を評価している。日曜昼に記者会見に臨んだツィングラー会長は、ヘルトについて、退任までホフマンやチーム全体とともに「今季も残留という目標を達成し、担当部門を整理された状態で後任に引き継ぐため、あらゆる努力を尽くす」ことになると語った。

Getty Images

マインツ戦敗北後、選手たちはルストリネッリを擁護

それまでは、本拠地アルテ・フェルステライでの待降節第1日曜日は比較的穏やかに過ぎるかに見えた。ウニオンはヤニク・ハベラーの先制点（37分）で勝利に近づいた。リーグ戦で5試合連続勝利がなかっただけに、待ち望んだ不振脱出は目前だった。

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しかし、終盤に守備の統率が完全に崩れると、マインツはフィリップ・ティーツ（85分）とアントニー・カシ（90＋2分）のゴールで逆転。試合全体を見れば、マインツの勝利は不当なものではなかった。

ルストリネッリにとって、再び終盤に崩れた理由を説明するのは難しかった。「チームは不安を抱えていなかった。いいメンタリティーがあり、組織立っていた」と語ったルストリネッリを、主将クリストファー・トリメルも擁護した。ベテランは「監督が常に最も弱い立場にあるのは、今に始まったことではない」と話す一方、「選手が監督に責任を押し付けることは、チームとして決して許さない」と明言した。

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しかし、その数時間後にはサッカー界の常として、監督交代が決まった。