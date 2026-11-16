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スペイン代表GKウナイ・シモンは、日曜日にマドリードで行われたUEFAネーションズリーグで3-2と敗れた一戦について、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドが現世界王者を圧倒したと認めた。メトロポリターノでの激闘の末に喫したこの敗戦で、スペイン代表が2024年3月から続けていた規定時間内での43試合連続無敗記録は途切れた。

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GKシモン、アウェーのイングランドがスペインを圧倒したと認める

欧州王者であり世界王者でもあるスペインは、2025年のネーションズリーグ決勝でポルトガルにPK戦で敗れた試合を除けば、2024年3月以来となる90分での敗戦を喫した。試合後、シモンは率直に振り返った。ジュード・ベリンガムにけん引されたイングランドは、今夏、アトランタで行われたワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦で敗因となった慎重な戦い方を避けた。イングランドはマドリードで、1時間にわたってホームのスペインを圧倒した。

GKシモン、イングランドの激しい戦い方を評価

イングランドは前半終了間際、パウ・クバルシに倒された主将ハリー・ケインがPKを決め、代表通算93点目で先制した。53分にはデクラン・ライスのCKをエズリ・コンサが頭で押し込み、その4分後にはアーセナルのDFベン・ホワイトが角度のある位置から決めて3-0とした。

試合後、『Teledeporte TV』の取材に応じたシモンは、相手の方が上だったと認めた。「今夜は相手の方が優れていた。非常に積極的なマンツーマンの戦い方をしてきた。もちろん、最後まで挑み続ける必要があったし、私たちも戦った。ただ、この試合から何を改善すべきかを学ばなければならない。まだノックアウトステージではないので、この経験から学び、3月にはより良いプレーを目指せる」

夏以降、守備の水準に陰り

スペインは65分、ジャレル・クアンサーがボールを失い、ラミン・ヤマルを引っ張ったエリオット・アンダーソンが退場となったことで反撃の機会を得た。ミケル・オヤルサバルがこのプレーで得たPKを決めると、75分にはヤマルのクロスから途中出場のニコ・ウィリアムズが左ポストに当ててゴールを挙げた。

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チームの最近の守備面での落ち込みについて、シモンはさらに語った。「最近よく使われる『期待得点』のデータで見れば、ワールドカップ以降、私たちが相手に与えるチャンスは非常に少なかった。だが、その数字は徐々に増え、失点も増える結果になった。ワールドカップで見せた強度と、ここでの強度はまったく同じではない。試合はより自由な展開になり、私たちはミスから学ぶ必要がある。3月に改善できるよう、今これが起きたのは良かった」

両国は3月の準々決勝へ

スペインが終盤に猛攻を仕掛けたものの、イングランドのGKジェームズ・トラフォードは最後の15分間に好セーブを連発。勝利を守り、グループ首位を確保した。トゥヘル監督率いるイングランドは、ドイツ人指揮官の就任後で最高のパフォーマンスを見せ、グループ首位で3月のネーションズリーグ準々決勝に進む。一方、スペインも2位で勝ち上がったが、春の決勝トーナメントが始まる前に守備を立て直さなければならない。