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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は水曜日、ノルウェーから訪れたバイキングを3-1で下し、チームをチャンピオンズリーグ3連勝に導いた。ホームのアストン・ヴィラは前半を2点リードで折り返し、勝利を収めた。初戦のクラブ・ブルッヘとのアウェー戦での勝利に加え、ホームでも2勝を挙げ、順位表の2位に浮上した。

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ミッドランズのクラブがノルウェー勢に快勝

エメリ監督は、チームがフェネルバフチェに6-0で圧勝した見事な試合に続き、先週バイエルン・ミュンヘンと3-3で引き分けた粘り強いノルウェーのクラブを危なげなく退ける姿を見届けた。ロス・バークリーとエミリアーノ・ブエンディアが前半に得点し、ヘンリク・ヘッグハイムのオウンゴールで勝利を決定づけた。終盤にはピーター・クリスチャンセンに1点を返されたが、ホームチームは公式戦直近6試合で5勝目を挙げた。

前半の猛攻が欧州での一戦の趨勢を決める

Getty Images

序盤から主導権を握ったヴィラは、ニコラス・ジャクソンのシュートを相手GKアリルド・オストボに阻まれたものの、23分に先制。イブラヒム・ムバイエの正確なCKをバークリーが頭で流し込んだ。さらにその10分後、ペナルティーエリア内でズラトコ・トリピッチがアリソンにファウルを犯した場面についてVARの確認が行われ、ブエンディアがPKからリードを2点に広げた。

ヴィラは62分、アリソンが送った危険なボールをヘッグハイムが誤って自陣のゴールに入れ、事実上勝負を決めた。終盤にはオフサイドに関するVARの確認を経て、クリスチャンセンがクリストファー・アスキルドセンのクロスから得点。それでもヴィラは本拠地で、再び強さを印象づける快勝を収めた。

歴史的な記録が示す欧州での実力

この勝利で、ヴィラの主要な欧州大会のホームゲームにおける連勝は12試合に伸びた。これは今世紀のイングランドのクラブによる最長記録に並ぶものだ。また、ミッドランズのクラブは、2017-18シーズンのマンチェスター・ユナイテッド以来、ヨーロッパリーグ王者として同大会の最初の3試合に勝利した初のチームとなった。

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さらに、欧州チャンピオンズカップとチャンピオンズリーグでわずか30試合目にして20勝に到達。29試合で達成したレアル・マドリーに次ぐ、史上2番目の速さでこの節目に達したチームとなった。この快進撃は、かつてセビージャとビジャレアルを率いた指揮官の下、ヴィラが欧州の舞台で優勝を争う有力候補であることを示している。

ヴィラを待つバルセロナとの大一番

Getty Images

国内シーズン序盤の低調なスタートをしっかりと乗り越えたエメリ監督率いる復調したチームは、欧州のトップレベルの大会で3試合を終え、堂々の2位につけている。欧州での全勝を続けるヴィラにとって、来月敵地で迎えるラ・リーガ首位バルセロナとの一戦が最大の試練となる。それまでは、指揮官は今後のプレミアリーグの試合でも好調を維持することに全力を注ぐ。







