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アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督は、チームがリーグ首位との対戦を控える中、マンチェスター・シティを巡る法的騒動について沈黙を守っている。サッカー界の関心が同クラブに下された財務面に関する114件の有罪判決に集まり続ける一方、エメリ監督は目前の試合に向けた戦術面の課題だけに集中している。

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ヴィラ・パークでの一戦に集中

アストン・ヴィラは土曜日、ヴィラ・パークに乗り込む勢いに乗ったマンチェスター・シティを相手に、今季屈指の厳しい試練を迎える。シティは開幕から7戦7勝の全勝を誇る一方、クラブを巡る話題は、現在控訴中の財務問題に関する114件の有罪判決が依然として中心となっている。プレミアリーグの勢力図を大きく変える可能性がある問題だが、ウナイ・エメリ監督は、この論争には踏み込まない考えを明確にした。

スペイン人指揮官はシティの財務状況について直接問われたが、ピッチ外の問題を巡る議論をすぐに打ち切った。『Express & Star Sport』が伝えたところによると、エメリ監督は「それについては話せない。なぜか？ 知らないからだ」と述べた。「ここでの4年間、そしてそれ以前に、マンチェスター・シティがどうプレーしてきたかなら話せる。私はセビージャを率いてチャンピオンズリーグでマンチェスター・シティと対戦した。セビージャでは3-1で敗れ、マンチェスターでは試合終了間際に2-1で敗れた。このクラブの進歩について、私は常にスポーツ面から関わり、彼らのプレーを分析してきた。素晴らしいことだ」

ヴィラの財務面の現実を受け入れる

マンチェスター・シティの豊富な資金力が話題となる一方、ヴィラも厳しい財務上の制約に対処してきた。クラブはエメリ監督の下で大きく変貌を遂げ、国内と欧州の支出規制による制約と、チームへの投資の必要性を両立させてきた。今夏、ヴィラ・パークでは大幅なチーム改革が行われた。若く、将来性の高い選手に投資しながら収支を均衡させるため、複数の著名選手が退団した。

エメリ監督は、ライバルを支出額で上回れないことを気にしていないと強調し、顔ぶれを一新したチームを育てる挑戦を受け入れている。「毎年、何人かの選手を売却する必要があったが、将来性のある選手も獲得してきた。売却した後に手を打ってきた。今夏は少し違い、通常より多くの選手を売却した。以前よりも若い選手を、より多く獲得した。彼らに我々の要求を理解してもらうには時間が必要だ」と説明した。

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ヴィラの長期的なプロジェクト

ウェスト・ミッドランズで進むこのプロジェクトは、トップチームだけにとどまらない。クラブの施設にも多額の投資が向けられている。ヴィラ・パークを改修し、収容人数を5万人に増やす計画は、収入を増やして強豪と競うためのクラブ首脳陣の戦略の中心にある。エメリ監督もこの長期的な取り組みに全面的に賛同しており、上位との差を縮めるにはライバルより賢く取り組まなければならないと認めている。

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エメリ監督はさらに、こう語った。「不満はない。私はチームを作り、選手個々とチーム全体を見て、どう成長していくかを確かめるのが好きだ。時には世界最高の選手たちを獲得したいと思うこともある！ だが、我々の現状と、何ができるかを受け入れている。クラブは予算の範囲内で多くのことに多大な力を注いでいる。次の一歩はヴィラ・パークと収容人数5万人の実現だ。我々は正しい方向に進んでいる。賢く取り組み、おそらく他のクラブ以上に懸命に働いている」

マレスカ監督とシティの組織力を称賛

週末の対戦を前に、エメリ監督はペップ・グアルディオラ監督から指揮を引き継いだエンツォ・マレスカ監督の仕事を絶賛した。監督交代は円滑に進んだようで、シティはプレミアリーグ首位に立ち、2位に勝ち点3差をつけている。エメリ監督は、マレスカ監督の戦術的な知性によって、王者が自分たちらしさを保ちながら、シーズンが冬場に向かうにつれて、さらに危険なチームへと進化する可能性があると考えている。

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「グアルディオラの下でプレーしていた頃と、マレスカの下でのチームを見ても、依然として同じようにプレーしている。これは非常に難しいことだ。マレスカは非常に、非常に知的な監督だ。彼ならチームをもう一段上のレベルに引き上げられると思う」とエメリ監督は締めくくった。