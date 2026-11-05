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ウナイ・エメリ監督がアストン・ヴィラと新たな長期契約を結ぶ寸前で、マンチェスター・ユナイテッドにとって大きな痛手となりそうだ。スペイン人指揮官は、マイケル・キャリックへの重圧が高まる中、オールド・トラッフォードでの監督就任が盛んに取り沙汰されてきた。しかし今は、ヴィラ・パークで指揮を執り続ける決意を固めたようだ。

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エメリ、アストン・ヴィラとの新契約締結に迫る

エメリはアストン・ヴィラとの新契約締結に極めて近づいていると、『テレグラフ』が報じた。今回の動きは、マンチェスター・ユナイテッドから高まる関心を完全に断ち切ることを狙ったものだ。エメリはオールド・トラッフォードでキャリックの後任を務める最有力候補として、広く名前が挙がっていた。

しかし、スペイン人指揮官はヴィラにとって大きな追い風をもたらすことになりそうだ。2029年に満了する現行契約を大幅に超える、長期の契約延長に署名する意向を示している。エメリの続投を確保できれば、ヴィラの首脳陣にとって大きな勝利となる。元アーセナル監督を引き抜くには、ユナイテッドは2000万ポンド近い契約解除金を支払う必要があった。

ヴィラ首脳陣、クラブの将来に向けて会談

エメリは水曜日、クラブがバルセロナで行ったチャンピオンズリーグの試合後に、アストン・ヴィラのナセフ・サウィリス会長と踏み込んだ協議を行った。会談にはフットボール運営部門のプレジデントを務めるロベルト・オラベと、同部門のディレクターを務めるダミアン・ビダガニーも出席した。

クラブは公式声明で、協議が前向きなものだったと認めた。「アストン・ヴィラは本日、クラブの将来を計画し、長期的なスポーツ面および組織面のプロジェクトの基盤を築くため、重要な実務会議を開いた」と声明には記されている。

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「協議はクラブの長期的な戦略方針を共同で計画することに焦点を当て、前向きな話し合いを通じて、2029年以降もクラブの発展に共に取り組むという明確な決意が示された」

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ヴィラ・パークで遂げた全面的な変革

エメリは2022年10月の就任以来、ヴィラを完全に再生させた。その目覚ましい在任期間中にヨーロッパリーグ優勝を果たし、クラブを2度チャンピオンズリーグ出場へと導いている。

この成功を支えたのは、選手陣の戦略的な刷新だ。フライブルクを破ったヨーロッパリーグ決勝で先発した6選手を売却したにもかかわらず、ヴィラとオラベはクラブ史上最高額で獲得したニコラス・ジャクソンを含む10人の新戦力を迎え、効率的にチームを再構築した。

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クラブ首脳陣は、この上昇傾向を維持することを目指している。「目標は明確だ。最大級の挑戦に臨み、成果を収められる、野心的で競争力のあるアストン・ヴィラを築くことだ」と表明した。ビダガニーとオラベも、プロジェクトを継続するため、それぞれ契約延長に向けた協議を進めている。

ユナイテッドにとって重要な週末

エメリがヴィラでの将来を固めようとする一方、ユナイテッドの監督を巡る状況は依然として非常に不安定だ。キャリックは最近、ローマ戦で3-2の勝利を収め、9試合連続未勝利という低迷に終止符を打ったが、その去就は不透明なままだ。両クラブは今週末に対戦する。ヴィラは日曜日、プレミアリーグでマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。