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ジョン・オビ・ミケルはマンチェスター・ユナイテッドに対し、ウナイ・エメリをアストン・ヴィラから引き抜くため、「クソッタレ、クラブの鍵を渡せ」と言わんばかりに全権を委ね、金額に糸目をつけないよう求めた。元チェルシーMFは、監督候補として最も頻繁に名前が挙がるエディ・ハウやユリアン・ナーゲルスマンよりもエメリを選ぶという。マンチェスター・ユナイテッドをプレミアリーグ16位にとどめながらも、マイケル・キャリックがなお指揮を執っている。

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ミケル、ハウとナーゲルスマンよりエメリを推す

オールド・トラッフォードの指揮官候補には、ファビアン・ヒュルツェラー、アントニオ・コンテ、ハウ、ナーゲルスマンと並んでエメリの名前も挙がっている。キャリックの直近の敗戦でユナイテッドはリーグ16位となり、クラブは今週にも次期監督探しを始めるとみられていた。しかし、去就を巡る話し合いは行われたものの、キャリックは引き続き指揮を執っている。

キャリックは火曜日の練習を指揮し、土曜日のチェルシーとのアウェー戦でもベンチに入る。ただ、ユナイテッドがいずれ監督交代に踏み切るなら、ミケルはハウやナーゲルスマンではなくエメリを選ぶべきだと考えている。

ミケル、ユナイテッドに仕切り直しを求める

『The Obi One Podcast』で、ミケルは両者を選ばない考えを明確にした。「どちらでもない。私ならウナイ・エメリを選ぶ。彼が［アストン・ヴィラを］離れるとは思わないけど、とにかく彼にすべてを任せるなら話は別だ」

「補強費に上限を設けず、こう伝えるんだ。『聞いてくれ、ウナイ。もうこのやり方を続けたくない。私たちは疲れ果て、ファンもうんざりしている。クラブで起きていることにね。仕切り直したいし、それを任せるのはあなたしかいないと信じている』と」

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エメリ、アストン・ヴィラでの計画に引き続き注力

もっとも、エメリがオールド・トラッフォードにやって来る可能性は低そうだ。スカイスポーツは最近、「我々が聞いているところでは、エメリは引き続きアストン・ヴィラでの計画に力を注いでいる」と報じた。それに先立ち、ジェイミー・キャラガーもミケルと同様、ユナイテッドにはエメリが最適だとの考えを示していた。

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キャラガーはこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドのことを考えると、私が思い浮かべる監督が彼だ。エメリはプレミアリーグ最高の監督だと思う。ただ、彼については一つ思うことがある。確かにヨーロッパリーグでの実績は素晴らしい。でも、これほど成功を収めた人なら、チャンピオンズリーグでも名を残したいはずだ。チャンピオンズリーグで優勝したいだろう。アストン・ヴィラではそれはできない。彼には、あまりうまくいかなかった経験が二度ある。パリ・サンジェルマンとアーセナルだ。だからこそ、サッカー界の紛れもないビッグクラブで自分の力を証明する機会を、きっと望んでいると思う。ヴィラのファンには申し訳ないけどね」

去就が不透明なキャリック、チェルシー戦に臨む

現時点ではキャリックが指揮を執り続けており、土曜日のスタンフォード・ブリッジでの一戦でもユナイテッドを率いる。

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再び痛手となる結果に終われば、首脳陣は決断を迫られるかもしれない。しかし、エメリをヴィラ・パークから引き抜くのは容易ではなさそうだ。



