ウディネーゼ、ルニャイッチ監督の解任を正式発表。後任はザネッティ

数日間にわたる熟考の末、ウディネーゼはトップチームを率いるコスタ・ルニャイッチ監督の解任を決めた。開幕から8試合連続で勝利がなく、リーグ戦で唯一の白星は8月29日のモンツァ戦にさかのぼる。指揮官はこの不振の責任を問われる形となった。

本日、退任が正式に発表されるとともに、パオロ・ザネッティが新監督として契約を結んだ。

ルニャイッチに関する声明：「ウディネーゼ・カルチョは、コスタ・ルニャイッチをトップチームの監督から解任したことをお知らせします。重要な目標を達成してきた2年以上を経て、クラブと指揮官は別々の道を歩むことになりました。クラブはコスタとスタッフのマウェツキ、トルカンに心から感謝し、今後の仕事での成功を祈ります」

ザネッティに関する声明：「ウディネーゼ・カルチョは、パオロ・ザネッティをトップチームの監督に迎えたことを喜んでお知らせします。契約期間は2027年6月30日までです。

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1982年12月16日、ヴィチェンツァ県ヴァルダーニョ生まれのザネッティは、選手としてトリノやアタランタなどでプレーし、U-21イタリア代表でも5試合に出場しました。現役引退後はすぐに指導者の道へ進み、33歳でレッジャーナのベレッティチームを率いました。プロサッカーでの指導者としての歩みは、ズュートティロールを率いた2017-18シーズンに始まります。そこで重要な成果を残し、ボルツァーノでの2シーズンを経て、セリエBのアスコリから招かれました。飛躍のシーズンとなったのは2020-21シーズンです。ヴェネツィアをセリエA昇格に導き、19年ぶりにトップリーグへ復帰させました。翌シーズンもヴェネツィアを率いた後、エンポリへ移り、2022-23シーズンには余裕を持って残留を果たしました。直近のセリエAでの指揮はヴェローナで、2024-25シーズンには同チームを14位に導き、2026年2月まで率いました。

今、パオロ・ザネッティには新たな挑戦が待っています。ウディネーゼを率い、同クラブで自身のキャリアの新たな章を始めます。

新監督は明日午後、初めて練習を指揮します。就任会見は水曜日の15時に行われます」