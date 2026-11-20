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ウディネーゼは、日曜日15時に予定されているボローニャ戦で大きな変更を加える可能性がある。本日、Il Gazzettinoが報じたところによると、解任されたコスタ・ルンヤイッチの後任となった新監督パオロ・ザネッティは、GKの変更を検討している。開幕からリーグ戦の最初の12節で常に先発を務めてきたマドゥカ・オコイエに代わり、バルトシュ・ムロゼクが起用される可能性がある。

2000年生まれのポーランド人GKは今夏、買い取り義務付きのレンタルでレフ・ポズナンから加入した。買い取り額は150万ユーロに設定されている。主にポーランドでプレーしてきたキャリアでは、エクストラクラサで2度優勝。チャンピオンズリーグで4試合、ヨーロッパリーグで2試合、カンファレンスリーグで10試合に出場した経験もある。

オコイエは今季ここまで、トリノ戦やホームでのローマ戦での飛び出しのミスなど、重大なミスが多く、期待外れの出来となっている。ウディネーゼは11試合で25失点。モンツァ、フィオレンティーナと並び、これより失点が多いのは29失点のサッスオーロだけだ。

ザネッティは今日、オコイエについてこう語った。「昨季はセリエAでも屈指のGKだった。私の目標は彼を立ち直らせることだし、彼とは多くの話をしている。ただ、判断するのはピッチ上のプレーだ。序列はあらかじめ決めていないし、先発の座を争う優秀な控えGKもいる。私にとってGKは先発から外れることも、戻ることもある。大切なのは個人ではなくウディネーゼだ。私自身も例外ではない」