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解任されたコスタ・ルニャイッチに代わってウディネーゼの監督に就任したパオロ・ザネッティが、初の勝ち点を手にした。ボローニャとのアウェー戦では、ナディル・ゾルテアのゴールで先制を許したものの、ニコロ・ザニオーロの得点で追いついた。ザニオーロはケイナン・デヴィスの負傷欠場を受け、先発で偽9番を務めた。

試合後、ウディネーゼの指揮官はセンターフォワードの状態について説明した。「以前の身体的な問題とは別の部位で再発したため、日々状態を見極める必要がある。シーズンで最も重要な時期に彼を起用できるよう、待たなければならない。重要な選手の不在を補う必要がある」

ザネッティにとって、デイヴィスは残留争いの要となる選手だ。だからこそ、28歳のイングランド人選手には100％回復するまで必要な時間を与え、危険な再発を避ける方針だ。「デイヴィスは非常に優れた選手だが、完全に治してほしい。ストライカー不在でシーズン後半を戦うことは考えたくない」

1998年生まれのデイヴィスが今季これまでに欠場したのは、もう1試合だけだった。筋肉の疲労によって欠場した、昨年8月22日のリーグ開幕戦だ。次の試合で復帰したものの、その後の数カ月は好不調の波があり、記録したのは2アシストのみで、ゴールはない。現時点で復帰までの期間は発表されていない。

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クラブの医療スタッフがデイヴィスの状態を見守り、検査結果を基に復帰までの予定を立てる。いずれにせよ、デイヴィスの離脱はウディネーゼにとって痛手だ。チームは降格回避を懸けた争いに巻き込まれている。

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ウディネーゼはシーズンの滑り出しでは、コモを引き分けに持ち込み、セスク・ファブレガスから「プレミアリーグのチームのようだ」と称賛され、続いてモンツァにも勝利した。

しかし、それ以降は7敗1分けと期待を下回る結果が続き、クラブ首脳陣は監督交代を決断してザネッティを招いた。

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ザネッティは今日の戦いを、今後の試合により自信を持って臨めるようになる、励みとなる内容だったと捉えている。指揮官は記者会見で「簡単な1週間ではなかった。相手は4連勝中で、勢いに乗っていた。どんな小さなことでも、我々を窮地に追い込む可能性があった。だから、もう一段上のものを引き出す必要があり、選手たちはそれをやってのけた」と語った。

「我々は思い上がりを抑え、謙虚さを高めた。ウディネーゼは生きている。この結果は、共に素晴らしい未来を築くための良い出発点だ」