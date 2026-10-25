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ACミランは敵地でウディネーゼに2-0で快勝し、セリエA開幕からの無敗を8試合に伸ばした。4位に浮上し、首位のインテルとラツィオまで勝ち点4差に迫った。

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ルベン・アモリム監督率いるミランは開始6分以内に先制した。ルカ・モドリッチが素早く蹴った相手守備陣の背後へのFKにクリスティアン・プリシッチが抜け出し、マドゥカ・オコイェを破って決めた。ミランはボール支配率60％を記録し、前半終了までにさらにリードを広げていてもおかしくなかったが、ダヴィデ・バルテザーギが二度の決定機を逃した。65分にはオコイェがアルドン・ヤシャリのミドルシュートをこぼし、オマリ・ハッチンソンが素早く反応して追加点を奪った。終盤にはマイク・メニャンがケイナン・デイビスのシュートを防ぎ、今季3度目のクリーンシートを達成した。ミランのゴール期待値（xG）は2.84、ウディネーゼは0.44。ホームのウディネーゼはリーグ戦6連敗を喫した。以下、ブルーエナジー・スタジアムでのミランの選手たちをGOALが採点する。

GK・DF

マイク・メニャン：7点 出番は比較的少ない夜だったが、集中力を切らさず、主に遠距離からのシュートに対して5本のセーブを記録した。最大の見せ場は81分。ケイナン・デイビスの至近距離からのボレーを手で弾き、ゴールライン上でボールを押さえてリードを守った。

サンクーン・ディアワラ：7点 負傷者によってアモリム監督の選択肢が限られる中、左サイドバックでミランでのデビューを果たした。バルテザーギの後方に位置し、規律を守ってプレー。72分には自陣へ戻り、ウディネーゼの危険なクロスをスライディングで阻んだ。

ストラヒニャ・パヴロヴィッチ：7点 積極的に前へ出てプレーし、ペナルティーエリア内へのクロスを何度もカットした。前半終了間際にはCKからヘディングシュートを放ったが、わずかに枠を外れた。

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コニ・デ・ウィンター：7点 試合の流れをよく読み、何度もパスをカット。空中戦でも大半を制した。ただし、デイビスへのファウルから、ウディネーゼにこの夜最大のチャンスにつながるFKを与えた。

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フィカヨ・トモリ：7点 右サイドバックから活発に攻撃参加し、バルテザーギとプリシッチが決めるべきだった危険なクロスを供給。27分には自らも至近距離からの好機を逃した。ミランの2点目につながるプレーではボールを奪い返し、73分に交代した。

MF

ダヴィデ・バルテザーギ：6点 85分間にわたって左サイドで精力的に動き、何度も危険な位置に入ったが、前半のうちにリードを2点に広げるべきだった。40分にはファーサイドでプリシッチの進路を妨げ、その直後のシュートはクリスティアン・カバセレにブロックされた。

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アルドン・ヤシャリ：7点 守備と攻撃を巧みにつなぎ、しばしばセンターバックの間に下がって攻撃を組み立てた。力強いミドルシュートをオコイェがこぼしたことでミランの2点目が生まれ、プリシッチとともに仕掛けたプレスからはラモスのバーに当たるシュートにつながる好機を作った。

ルカ・モドリッチ：8点 キャプテンマークを巻き、素早く蹴った相手守備陣の背後へのFKでプリシッチを見つけ、先制点を演出。前半のミラン最大のチャンスではトモリを抜け出させた。90分を通して試合のテンポを支配し、終盤には警告を受けた。

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FW

クリスティアン・プリシッチ：8点 絶妙なタイミングで走り込み、開始6分で先制点を決めた。ラモスの背後で自由に動く役割を与えられ、バルテザーギとトモリにチャンスを作り、60分には鋭いシュートでオコイェに好セーブを強いた。

オマリ・ハッチンソン：8点 試合が進むにつれて存在感を増し、65分にミランでの初ゴールを記録した。ヤシャリにボールを預け、そのシュートをオコイェがこぼすと誰よりも早く反応した。その後まもない73分に交代した。

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ゴンサロ・ラモス：6点 前半に顔面に肘を受けながらもプレーを続け、39分にはジェームズ・アバンクワを組み伏せて警告を受けた。75分の至近距離からのシュートはオコイェに弾かれてバーに当たり、アディショナルタイムに交代した。

途中出場・監督

ルベン・ロフタス＝チーク：6点 73分にハッチンソンに代わって出場し、至近距離からのシュートでオコイェにセーブを強いたが、アディショナルタイムに負傷し、短い出場時間を終えた。

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ユヌス・ムサ：6点 73分にトモリに代わって出場し、ミランが終盤を大きな危険なく乗り切るのに貢献した。

アルファジョ・シセ：採点なし 85分にバルテザーギに代わって出場し、シュートを2本放った。そのうち1本はオコイェにセーブされた。

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フランチェスコ・カマルダ：採点なし アディショナルタイムにラモスに代わって出場した。

クリスティアン・コモット：採点なし アディショナルタイムに負傷したロフタス＝チークに代わって出場した。

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ルベン・アモリム監督：8点 チームは開始から試合を支配し、さらに大差で勝っていてもおかしくなかった。この結果、就任後最初のセリエA8試合で無敗を維持した。



