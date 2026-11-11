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ニコロ・ザニオーロがイタリア代表合宿からの予想外の離脱について語り、代表を離れるのはつらい決断だったと認めた。ウディネーゼのMFはロベルト・マンチーニ監督が発表した今回の代表メンバーに入っていたが、今週初めに離脱を選んだ。

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ウディネーゼの司令塔ニコロ・ザニオーロが、コヴェルチャーノにあるイタリア代表のトレーニング拠点を突然離れたことを受け、同選手の状況をめぐる疑問がイタリア代表の話題の中心となっている。ザニオーロはロベルト・マンチーニ監督が最近発表した代表メンバーの中でも注目を集める選出だったが、火曜日にチームを離れることになった。元ローマのザニオーロはその後、SNSで離脱の理由は個人的な事情であり、チーム内の対立や負傷ではないと説明。イタリアメディアで広まり始めていたさまざまな噂を否定した。

ザニオーロはインスタグラムでフォロワーに向け、チームメイトを残して去ることは決して簡単な決断ではなかったと、その胸中を明かした。25歳の同選手は、現在は代表を離れているものの、代表チームへの強い思いに変わりはないと強調。個人的な事情が許し次第、できるだけ早く復帰することを目指していると明言した。ピッチ外の問題に対処するためにチームを離れる中でも、青い代表ユニフォームを着ることが最大の目標であり続けると訴えた。

ザニオーロは火曜日の夜、インスタグラムのストーリーズに「コヴェルチャーノを離れるのは簡単ではなかったが、この決断を下したのはあくまでも個人的な理由からだ」と投稿した。さらに、この間支えてくれた指導スタッフへの感謝も示した。「イタリア代表の青いユニフォームを着ることは、常に誇りだ。監督、スタッフ、チームメイトのサポートに感謝したい」と付け加えた。『Football Italia』が報じている。

憶測が広がる中、プライバシーの尊重を求める

ザニオーロの離脱はイタリアで直ちに議論を呼んだ。ファンも識者も、国内屈指の才能を持つアタッカーが重要な代表活動期間中になぜチームを離れたのか、理由を探ろうとした。憶測の広がりを意識したウディネーゼの選手は、声明を通じてプライバシーの尊重を求めた。現在の自身の状況とは異なる作り話や別の経緯を信じないよう、世間に呼びかけた。

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ザニオーロは「私生活を尊重し、私とは何の関係もない出来事の説明を信じないでほしい。それだけをお願いしたい」と明確に述べた。「このユニフォームは私にとって大切なものだ。再び着る機会を得るため、これからも毎日懸命に取り組む」。こうした率直な発信からは、ローマ、ガラタサライ、アストン・ヴィラ、そして現在のウディネーゼへと移る中でも時折つきまとった、メディアによる過熱した騒ぎを避けたいという思いがうかがえる。

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イタリア代表での継続的な活躍を阻む離脱

今回の離脱のタイミングは、選手本人にとっても監督にとっても特にもどかしいものだ。ロベルト・マンチーニ監督はイタリア代表の指揮官に復帰して以来、ザニオーロを強く支持してきた。ザニオーロがローマでプロデビューする前に初めてフル代表で起用したのもマンチーニ監督であり、監督復帰後に発表した2度の代表メンバーにも同MFを選んでいる。

実際には、ザニオーロは2年以上イタリア代表でプレーしていない。この数字は、代表でのキャリアが中断を繰り返してきたことを物語る。マンチーニ監督の復帰後初の代表活動も負傷で離脱しており、今回の個人的な事情による離脱で、先発メンバーへの定着を目指す道のりはさらに長くなった。それでもザニオーロの才能に疑いはなく、マンチーニ監督は、同選手が再び最高レベルで貢献するために必要な安定を手にするまで待つ考えのようだ。

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再びウディネーゼでの活動に集中

当面、ザニオーロはクラブでの活動と、代表チームを離れることになった個人的な問題の解決に集中する。今夏のウディネーゼ移籍は、セリエAで評価を立て直し、かつて欧州サッカー界で最も期待される若手選手と目された頃のような安定したパフォーマンスを取り戻す機会とみられていた。

イタリア代表は今後の試合に、インテルの下部組織出身であるザニオーロの創造性を欠いたまま臨む。一方、ザニオーロは次の代表招集に向け、精神的にも肉体的にも準備を整えることになる。今回の声明は、国を代表する重圧と私生活の問題に向き合うザニオーロの姿を通じて、プロサッカー選手も一人の人間であることを改めて示している。