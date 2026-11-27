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セリエAのウディネーゼ を率いるパオロ・ザネッティ 監督が、セリエA第13節フィオレンティーナ戦を前に記者会見で語った。「まず、チームが全力を尽くしたことを理解してくれたファンに感謝したい。ボローニャ戦は結局、引き分けだった。良いプレーはできたが、それ以上のものではない。それでも、周囲が我々を支えてくれていることを示してくれている。それは非常に重要だ。選手たちには常に、我々のプレーでファンを引っ張らなければならないと伝えてきた」

欠場するのはデイビスだ。「デイビスは、ほかの選手たちと同様に我々にとって欠かせない存在だと思う。ただ、デイビスに依存してはいけない。欠場者の穴を埋めなければならないし、シーズンが進めば、ほかの重要な選手が欠場することもあるだろう。日曜日の試合は非常に難しい。フィオレンティーナは苦境にあり、我々と同じく、どうしても結果が必要だ。先週の日曜日と同じ謙虚さを持ち、さらにもう一歩上積みする必要がある。ここで長い間勝てていないことも、ここでの勝利は苦労してつかむことが多かったことも分かっている。早くこの流れを変えたい」

アバンクワ を右のワイドな位置で再び起用する可能性はあるか。「アバンクワは非常に興味深い選手だ。走力と才能があり、何より懸命に取り組む。とても冷静でもある。いつも通り、検討すべき選択肢が３、４つあり、状態の良い選手がピッチに立つ。アバンクワは多くの選択肢を与えてくれる選手の一人だ。ザノーリは復帰に向かっており、ヴォイヴォダの状態も良くなっている」

アラバ はすでに戦力になるか。どこで起用できるか。「技術的にはアラバはどこでもプレーできる。ただ、フィジカル面については繰り返しになるが、万全のときにプレーさせなければならない。以前、万全ではない状態でプレーして離脱を余儀なくされた。アラバはその能力があればトップ下も務められるが、ベストコンディションであることが必要だ」

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ザニオーロ、オコイェ 、ロヴリッチとの取り組みはどこまで進んでいるか。「ロヴリッチについては疑いを持っていなかった。彼を知っていたし、何をもたらしてくれるか分かっていたからだ。ザニオーロはサッカーを楽しみ続けなければならない。それが彼の一番得意なことだ。オコイェは素晴らしいGKで、再びこのチームの強みの一つにならなければならない」