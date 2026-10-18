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Udinese Calcio v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
翻訳者：

ウディネーゼが崩れ、ブーイングも。ホームでレッチェに0-3の完敗、ルニャイッチ監督は窮地に

セリエA第6節の模様を、当サイトのライブ速報でご覧ください。

セリエA、第6節


ウディネーゼ対レッチェ 0-3

得点者：11分 ガスパル（L）、33分 エンドリ（L）、86分 ジーベルト（U）


ウディネーゼは5連敗を喫した。日曜日の12時30分に行われたリーグ第7節、ブルーエナジー・スタジアムでレッチェに0-3で敗戦。試合終了後、ウディネーゼには激しい抗議とブーイングが浴びせられ、ルニャイッチ監督は解任の危機に立たされている。勝負を決めたのはガスパル、エンドリ、ジーベルトのゴール。来週はミラン戦が控える。


ウディネーゼ - オコイェ、エボッセ、ソレ、アラバ（46分からパルマ）、ヴォイヴォダ、サラガ（46分からピオトロフスキ）、カールストロム、カマラ（46分からアリサラ）、エッケレンカンプ、チャクヴェタゼ、デイビス。


レッチェ - ファルコーネ、ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエル、ガッロ、クリバリ（41分からカバ）、エンゴム、マレー、エンドリ、グベルス、ファタ。


警告：カマラ（U）

 ゴール

86分 途中出場したばかりのジーベルトがカウンターで抜け出し、右足のアウトサイドでゴールを決める。

33分 - コーナーキックからの混戦で、エンドリが胸で押し込み、オコイェの逆を突く！

11分 - ガッロのコーナーキックを、ガスパルが頭で押し込む！


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