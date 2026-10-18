ウディネーゼが崩れ、ブーイングも。ホームでレッチェに0-3の完敗、ルニャイッチ監督は窮地に

セリエA、第6節





ウディネーゼ対レッチェ 0-3

得点者：11分 ガスパル（L）、33分 エンドリ（L）、86分 ジーベルト（U）





ウディネーゼは5連敗を喫した。日曜日の12時30分に行われたリーグ第7節、ブルーエナジー・スタジアムでレッチェに0-3で敗戦。試合終了後、ウディネーゼには激しい抗議とブーイングが浴びせられ、ルニャイッチ監督は解任の危機に立たされている。勝負を決めたのはガスパル、エンドリ、ジーベルトのゴール。来週はミラン戦が控える。





ウディネーゼ - オコイェ、エボッセ、ソレ、アラバ（46分からパルマ）、ヴォイヴォダ、サラガ（46分からピオトロフスキ）、カールストロム、カマラ（46分からアリサラ）、エッケレンカンプ、チャクヴェタゼ、デイビス。





レッチェ - ファルコーネ、ヴェイガ、ガスパル、チアゴ・ガブリエル、ガッロ、クリバリ（41分からカバ）、エンゴム、マレー、エンドリ、グベルス、ファタ。





警告：カマラ（U）

ゴール

86分 途中出場したばかりのジーベルトがカウンターで抜け出し、右足のアウトサイドでゴールを決める。

33分 - コーナーキックからの混戦で、エンドリが胸で押し込み、オコイェの逆を突く！

11分 - ガッロのコーナーキックを、ガスパルが頭で押し込む！



