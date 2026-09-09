ウスマン・デンベレとフェラン・トーレスが、パリ・サンジェルマンの6発快勝で輝く

パリ・サンジェルマンは水曜日、まったく危なげなく今季チャンピオンズリーグ初勝利を挙げた。前回王者はパルク・デ・プランスでスロヴァン・ブラチスラヴァを6-1で圧倒。フェラン・トーレスがハットトリックの活躍を見せ、ウスマン・デンベレが最初の2ゴールを決めた。

PSGは先制までに15分あまりしか必要としなかった。ヌーノ・メンデスの強烈な一撃がポストを直撃したが、こぼれ球に詰めたデンベレがニアに蹴り込み、1-0とした。

2-0はそのほどなくして生まれた。PSGはスロヴァン陣内で一気に圧力を強め、プレッシングで即座にボールを奪回。ドロ・フェルナンデスがデンベレにつなぐと、後者がファーサイドでヘディングを決め、2-0とした。

3-0の場面でもデンベレが重要な役割を果たした。FWはフェランの走り出しにぴったりのパスを送り、ニアに飛び込んだフェランがシュートを流し込んだ。

後半開始2分で、フランスの首都で4-0となった。マグネス・アクリウシュが絶妙なドリブルでピッチを疾走し、最後はフェランへラストパス。世界王者はペナルティーエリア手前から見事にカーブをかけて決めた。

その10分弱後、フェランがハットトリックを完成させた。スペイン人FWはデンベレのCKに合わせ、当たりは決して完璧ではなかったものの、十分にニアを射抜いて5-0とした。

予想外にも、スロヴァンもスコアボードにその名を刻んだ。スレイマン・カマラがエンドライン際でイリヤ・ザバルニーをあっさりかわすと、そのまま見事なシュートをファーに突き刺し、5-1とした。

その直後には元アヤックスのミカ・ゴッツが投入され、ベルギー人はフランスでの初ゴールに迫ったが、シュートは惜しくもわずかに外れた。

終盤にはフランス勢の6点目も生まれた。スロバキア側の守備陣が信じられないほどひどいクリアを見せると、最後はファビアン・ルイスが鋭い一撃で6-1の最終スコアを決めた。



