ウスマン・デンベレが、今年のバロンドールにふさわしいのは誰かについて自身の考えを明確にした。2025年にこの権威ある賞を受賞したデンベレは、パリ・サンジェルマンのチームメートであるフヴィチャ・クワラツヘリアを強く推している。「彼こそ世界最高の選手だ」とデンベレは語った。

デンベレとクワラツヘリアは、Ligue 1+の合同インタビューで、次回のバロンドール投票について質問を受けた。PSGの両スターは、その場で互いを有力候補として強く挙げた。

まず口火を切ったのはクワラツヘリアだ。「ウスマンのプレーぶり、チームを助ける姿勢、そしてチームを引っ張るやり方は、僕たちにとってとても重要です」とジョージア代表は話した。「彼のあり方は、本当に信じられないものです。彼が自分たちのチームにいてくれることを、ただただうれしく思っています」

一方のデンベレも、クワラツヘリアをどれほど高く評価しているかについて疑いの余地を残さなかった。「彼が受賞したら本当にうれしい。なぜなら、それに値するからです」とデンベレは話した。「彼が送ったシーズンは並外れていた。僕にとって、彼は世界最高の選手だ。だからこそ、バロンドールを受賞するに値するんだ」

デンベレ自身も、すでにバロンドールを受け取る感覚を知っている。フランス人FWは2025年にこの投票を制しており、今年も再び候補者の一人に名を連ねている。

ただ、ブックメーカーの評価では、現時点で両PSGスターは首位には立っていない。現在バロンドールの大本命と見られているのはハリー・ケインで、ラミン・ヤマルがそれに続く2番手候補。さらにキリアン・エムバペが現時点でトップ3を締めくくっている。

クワラツヘリアとデンベレは、現時点ではこの投票でアウトサイダーと見なされているにすぎない。