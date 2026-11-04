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サウジアラビアで開催される2027年アジアカップが11カ月延期され、来年末の開催となったことを受け、ウズベキスタン代表のファビオ・カンナヴァーロ監督が退任を検討している。2025年10月に就任した元イタリア代表主将は、これまで14試合を指揮しており、アジアカップの日程変更を受けて職を離れる可能性がある。

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イタリアのレジェンド、早期退任を検討

ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノによると、2006年のバロンドール受賞者は、火曜日に大陸選手権の開催が当初の日程から延期されると発表されたことを受け、中央アジアの同国での職を離れることを検討している。退任を考える詳しい理由は明らかになっていないが、突然の日程変更が53歳の考えに直接影響を与えた。一方、この延期により、プレミアリーグの複数クラブはアジア出身の主力選手を年末年始もチームにとどめられることになる。

在任中のワールドカップでは苦戦

2025年10月に代表チームの指揮を執って以来、元レアル・マドリー、ユヴェントスのDFは14試合で7勝7敗を記録している。その間には、今夏の2026年ワールドカップでウズベキスタンを率いたが、勝ち点を得られないままグループステージで敗退した。

米国で行われた大会で、カンナヴァーロ率いるチームは初戦でコロンビアに1-3で敗れ、続くポルトガル戦では0-5の大敗を喫し、DRコンゴにも1-3で敗れた。イタリア人指揮官が今、辞任を決めれば、10月6日に韓国に0-2で敗れた試合が最後の指揮となる。

地域紛争で大会延期

アジアサッカー連盟（AFC）は火曜日、大会を2027年12月まで延期したと発表した。理由は、10月のミサイル攻撃を含むサウジアラビアでの最近の紛争だ。AFC関係者は、この決定が「AFCアジアカップ・サウジアラビア2027の現地組織委員会（LOC）およびサウジアラビアサッカー連盟（SAFF）との広範な協議と緊密な相談を経て」合意されたと説明した。

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AFCは公式発表で、決定の詳細を次のように説明した。「AFCアジアカップ組織委員会は、大規模な物流上の複雑さや渡航への支障を含む、地域情勢の変化によって生じた現在の例外的な状況を踏まえ、この代表チームによる主要大会の日程変更を承認した。

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「大会の新たな日程は、承認を得るためFIFAに提出される。

「当初の予定通りに大会を運営・開催するには例外的な状況が生じており、参加するすべてのチーム、役員、観客、その他の関係者の利益のために延期が必要となった。

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「AFCは、大陸の選手とファンのために世界水準の大会を実現しようとするSAFFとLOCの取り組みを称賛する。

「AFCはLOC、参加加盟協会、大切なスポンサー、放送・商業パートナー、その他すべての関係者と引き続き緊密に協力する。延期の影響を最小限に抑えながら、アジアで最も権威ある男子代表チームの大会にふさわしい格式と運営水準を備えた大会を開催するためだ」

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連盟に重要な決断迫る

ウズベキスタンが来年の代表戦の日程を調整する中、カンナヴァーロは近く自身の去就について最終決断を下すとみられる。2027年12月まで主要大会が予定されていないため、タシケントのサッカー連盟幹部は、次の代表活動期間を前に新監督を探す可能性に直面している。一方、アジアサッカー界の当局者は、サウジアラビアでの冬季開催に向けて変更した日程について、FIFAの正式な承認を待たなければならない。