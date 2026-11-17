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サウジアラビア代表は、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニス監督の下で続けてきた無敗記録を守れず、ウズベキスタンに敗れて同監督体制で3敗目を喫した。

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サウジアラビア代表は火曜日、カタールの首都ドーハにあるジャシム・ビン・ハマド・スタジアムでウズベキスタンと対戦し、1-2で敗れた。今回のインターナショナルマッチウィークで行われた2試合目の親善試合だった。

サウジアラビアにとっては、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップのグループステージ第2節でスペインに0-4で敗れて以来の黒星となった。

サウジアラビアはその後、ワールドカップで1試合、「ガルフカップ27」で5試合、親善試合で1試合の計7試合を戦い、5勝2分けを記録していたが、ウズベキスタンに敗れた。

この敗戦は、去る4月にドニス監督がサウジアラビア代表の監督に就任して以来3敗目となる。同監督は2026年ワールドカップ前の親善試合でエクアドルにも敗れていた。

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これにより、サウジアラビアは今回のインターナショナルマッチウィークにおけるカタールの首都ドーハでの合宿を終えた。ウズベキスタン戦は、先週金曜日に韓国を3-2で下した試合に続く2試合目だった。

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ウズベキスタン戦のサウジアラビア先発メンバー

サウジアラビアは、前回の韓国戦から先発を5人変更して試合に臨んだ。最も注目されたのは若手GKハメド・アル・シャンキティの起用で、ギリシャ人指揮官ゲオルギオス・ドニス監督はモハメド・アル・オワイスをメンバーから外した。

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先週金曜日に韓国を3-2で破った布陣から変わったのはアル・シャンキティだけではない。右サイドバックにはモハメド・アブ・アル・シャマトに代わり、サウード・アブドゥルハミドが入った。

さらにドニス監督は、アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」ではメンバー外となり、前回の韓国戦ではベンチスタートだったムサブ・アル・ジュワイルを、モハメド・カンノに代えて先発に復帰させた。

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ギリシャ人指揮官は前線でも2人を入れ替え、モハメド・アル・カフタニとアブドゥラー・アル・ハムダンに代わってアハメド・アル・ガムディとフィラス・アル・ブライカンがマルワン・アル・サハフィと並んで出場した。

サウジアラビアの先発メンバーは以下の通り。

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GK：ハメド・アル・シャンキティ

DF：サウード・アブドゥルハミド、アブドゥレラ・アル・アムリ、ハッサン・タンバクティ、ムテブ・アル・ハルビ

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MF：アブドゥラー・アル・ハイバリ、ナセル・アル・ドサリ、ムサブ・アル・ジュワイル

FW：マルワン・アル・サハフィ、フィラス・アル・ブライカン、アハメド・アル・ガムディ

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サウジアラビア対ウズベキスタン、試合で何が起きたのか？

19分、サウジアラビアのGKハメド・ユセフ・アル・シャンキティの致命的なミスから、シルザド・イスノフがウズベキスタンに先制点をもたらした。

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若き守護神は味方へのパスを試みたが、そのボールはイスノフに渡ってしまう。完全に1対1の状況となったイスノフは、難なくボールをネットに流し込んだ。

このミスはアル・シャンキティを苦しい立場に追い込んだ。とりわけ、ロシュン・サウジリーグでアル・ホルードの一員として好パフォーマンスを見せた末に迎えた、サウジアラビア代表での国際Aマッチデビュー戦だったからだ。

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しかし、サウジアラビアはすぐに試合を振り出しに戻す。23分、FWフィラス・アル・ブライカンがアハメド・アル・ガムディのクロスを見事なヘディングで叩き込み、同点ゴールを挙げた。

このゴールは、アル・ブライカンが現在サウジアラビア代表で見せている好調ぶりを改めて証明するものとなった。直近2回のインターナショナルマッチウィークで、サウジアラビアでの4ゴール目となった。

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アル・アハリのストライカーは、第27回アラビアン・ガルフカップ「ガルフカップ27」で3ゴールを挙げて得点王に輝いた。その内訳は、決勝のUAE戦での1ゴールと、グループステージのオマーン戦でのドッペルパックだった。

しかし、アル・ブライカンとチームメイトの喜びは長くは続かなかった。35分、ウズベキスタンは再びシルザド・イスノフが、ペナルティエリア内にこぼれたボールを押し込んで2点目を奪った。

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39分にはサウジアラビア守備陣の致命的なミスから、ウズベキスタンが3点目を追加しかけたが、ゴール後に主審がオフサイドを理由に得点を取り消した。

ドニス監督は後半開始から6人を交代。GKはハメド・アル・シャンキティに代わってアブドゥルクドゥス・アティア、サイドバックはサウード・アブドゥルハミドとムテブ・アル・ハルビに代わってナワフ・ブーシャルとファリス・アビディが入った。

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さらに、センターバックにはアブドゥレラ・アル・アムリに代わってアリ・ラジャミ、中盤にはアブドゥラー・アル・ハイバリに代わってムクタル・アリ、FWにはフィラス・アル・ブライカンに代わってアブドゥラー・アル・ハムダンが投入された。

しかし、後半はサウジアラビアにとって最悪の形で幕を開ける。50分、途中出場のアリ・ラジャミが中盤でウズベキスタンの選手に激しいタックルを見舞い、一発退場となった。

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サウジアラビアの選手たちとゲオルギオス・ドニス監督は残り時間で巻き返しを図ったが、数的不利とウズベキスタンの粘り強い守備に阻まれて同点には届かず、試合は1-2で終了した。