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Crystal Palace FC v KuPS Kuopio - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ウォルター・ベニテス（元PSV）は、クリスタル・パレスを去るためならどんな手段も厭わない

移籍情報
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ワルテル・ベニテス

フランス紙『ニース・マタン』によると、ウォルター・ベニテスはクリスタル・パレスとの2028年半ばまでの契約解除を希望している元PSVのGKはOGCニースへの復帰を強く望み、近い将来ポジションが空くことを期待している。

オランダではPSVで3年間正GKを務めた。2025年、フリーでパレスに移籍した。

しかしイングランドでは1年目で4歳下のディーン・ヘンダーソンに次ぐ控えに終わり、もう1シーズンベンチで過ごすつもりはないという。

パレスでは8試合に出場しただけだが、ニース復帰を強く希望している。同クラブでは2016～22年に188試合出場、54回のクリーンシートを達成し、柱として活躍した。2022年にフリーでPSVへ移籍している。

一方、ニースの正GKイェヴァン・ディウフの去就は不透明だ。彼は昨季苦戦し、チームはプレーオフでASサンテティエンヌを下して辛うじて残留した。

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W杯では代表入りしたものの、第3GKに降格。メンディ負傷後もティアウ監督はル・アーヴルのディアウを起用した。

ディウフは自身の将来に疑問を抱いており、クラブはすでに次を見据えている。ニースは、ベニテスのようにプロジェクトに献身する選手を求めており、ベニテスは宮殿との契約を解除し、金銭的譲歩も辞さない構えだ。

ニース・マタン紙は「ベニテスはパレスとの契約を解除し、金銭的負担をしてもアリアンツ・リヴィエラに戻る用意がある」と伝えている

フランスは9月1日20時まで移籍市場が開いているため、クラブは焦らず対応する。

一方、テレム・モフィは退団が濃厚だ。クラブは代理人を通じて「別れが最善」と伝えた。

象徴的だったのは、ニースでのテロ事件10周年式典にモフィが招待されなかったこと。ケビン・カルロスも退団が容認されているが、サムスンスポルやMLSのオファーを拒否している。

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