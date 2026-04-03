ウォウト・ヴェグホルストは、ある特別なメッセージのおかげでオランダ代表での50試合目の出場を果たしたようだ

先週の金曜日、オランダ代表のロナルド・クーマン監督は、ノルウェーとの親善試合（2-1）でワウト・ヴェグホルストを途中出場させた。この出場は特別な経緯で実現したものであり、金曜日の『デ・テレグラーフ』紙の「キックオフ」欄で明らかになった。

ウェグホルストは、オランダ代表での通算50試合出場という節目を迎えた。この記念すべき機会に、長身のストライカーは、自身のキャリアにおいて大きな支えとなってくれた人々のために、ヨハン・クライフ・アレナ内のスカイボックスを貸し切った。試合後、ウェグホルストは招待客に向けてスピーチを行った。

ジャーナリストのスティーブン・クーイマンは、ポッドキャストでこの件について「素敵な逸話」を語っている。「今週、たまたま北部のヨープ・ガル（エルウィン・クーマンの友人）のところにいたんだ。ヨープはFCエメンでウェグホルストの監督をしていた。」

「ウェグホストの元監督たちが全員そこに集まっていた。TSGホッフェンハイムの監督をはじめ、数え切れないほどだ。ところが、その時、クーマン監督がブライアン・ブロッベイを投入した。すると彼らは『まさか、自分たちの番になるなんて』と思った。そこでガルはどうしたか？ 彼は携帯電話を取り出し、エルウィン・クーマンにメッセージを送ったんだ。」

クーイマンは続ける。「それが功を奏したかどうかは分からないが、試合終了間際にウェグホルトはやはり投入された。スカイボックス全体が安堵の息をついた。」オランダ代表は序盤にリードを許したものの、ノルウェーに2-1で勝利した。

ウェグホルストは数日後、フィリップス・スタディオンで行われたエクアドル戦（1-1）の終盤、再びクーマン監督によって途中出場した。アヤックスのこのストライカーは、オランダ代表の勝利に貢献することはできなかった。

33歳のヴェグホルストは、これまでに51試合の代表戦に出場している。その間、14ゴールを記録した。ヴェグホルストは5月末に、オランダ代表のワールドカップ最終メンバーに選出されるかどうかを知らされる予定だ。