イリアス・ベル・ハッサーニは、ヘラクレス・アルメロとAZの両方で、ワウト・ヴェグホルストと共にプレーした。現在は現役を引退したこのミッドフィールダーは、ESPNの『De Voetbalkantine』の取材に応じ、アヤックスのストライカーについて思い出を語った。

ウェグホルストはヘラクレスで、エールディヴィジでのデビューを飾った。「ワウトは確かに得点力があった。でも、僕たちはサッカー選手だし、トリックプレーも好きなんだ。でも、ウェグホルストにはそれが本当にできなかった。彼にはロングボールかクロスを出す必要があった。それだけは本当に上手かったよ。」

ベル・ハッサーニは、そうした資質こそがウェグホルストをマンチェスター・ユナイテッドへと導いたと振り返る。「彼のテクニックを見て、そんな展開を予想していたか？いや、全く予想していなかった」と、かつてのプレイメーカーは率直に認める。

ウェグホルストはヘラクレスでAZへの移籍を勝ち取り、そこで長身のストライカーは上達するために全力を尽くした。「家に帰ると、ジムでウォウトを見かけるんだ。そしたら『何やってるんだ、お前？ さっさと家に帰れよ』って言うんだけど、彼はそうしなかった。ウォウトは常に上達しようと努力していたんだ。」

「ある時、本当に彼が病気なんじゃないかと思ったよ。まったく普通じゃない。でもまあ、結局彼がどこまで辿り着いたか見てごらん。素晴らしいことだよ」と、ベル・ハッサーニはアヤックスのストライカーであり、オランダ代表で51キャップを誇るこの選手について語った。

スパルタ・ロッテルダムやRKCワールウェイクなどでプレーした元ストライカー、ヨハン・フォスキャンプは、ヴェグホルストを高く評価している。「彼は勝者のメンタリティを持っていて、自分自身を強く信じている。それは本当に特別なことだと思う。」

一方、フォスキャンプは、ヴェグホルストが決してカメラを避けているわけではないと強調する。 「時には、まるで『ウォウト・ヴェグホルト・ショー』のようになる。ウォウター・ゴースもそうだしね。名前がそうさせるのかもしれない。すべてが自分中心というわけではない。だから、試合に負けたからといって、両手を振り回して地面に倒れ込み、泣きわめく必要はない。そうすればカメラがそれを捉え、翌日の新聞にまた載ってしまうことになる。」