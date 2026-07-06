ウォウト・ヴェグホルストが、アヤックスからFCトゥウェンテへの移籍について重大な事実を明かす

ウォウト・ヴェグホルストは昨季、自らFCトゥウェンテへの移籍を打診していた。クラブ公式メディアにそう語った。移籍が実現し「とても嬉しい」と述べている。

1月1日から、彼は自由交渉権を得ていた。ワールドカップでオランダ代表として活躍したストライカーは、アヤックスとの契約満了が確定していたため、新天地を探していた。彼の頭には、FCトゥエンテという一つの選択肢しかなかった。

「アヤックスで1年半過ごし、私はドミニク・ショルテンに連絡しました。『コーヒーを飲まなくても、もう一度話したい。これまで起きたことや書かれたことに関係なく、それが私の望みだから』と。そこで第一歩が踏み出されました」と彼は語る。

ヴェグホルストにとって条件はすべて整った。「エリック・テン・ハグが復帰し、以前一緒に働いた監督（ジョン・ファン・デン・ブロム）もいる。 責任者たちとの話し合いも有意義で心地よく、野心的で、私にとって重要でした。個人としてもここで成果を挙げ、成功し、タイトルを獲得したいからです。話し合いを通じて考えが一致し、とても良い気分です」

2024年夏にもトゥエンテ移籍が噂されたが、当時はバーンリーからアヤックスへ移籍。53キャップのオランダ代表は「トゥエンテは資金が合わず」と説明する。

当時私はバーンリーに市場価値があり、欧州選手権にも出場していたので、その選択肢はなかった。とても残念だったが、サッカーではよくあることだ。その後、オランダで別の魅力的な選択肢が現れ、とても喜んだ。それでも、いつかこの移籍を実現させたいとずっと願っていた。」

こうしてウェグホルストはトゥウェンテ加入を決め、2028年半ばまでの契約にサインした。 「この気分は最高だ！ 本当に大変な時期だった。強がっても、ここは何度も訪れたクラブだし、兄弟と306ブロックで観戦した場所だ。このスタジアムは特別なんだ。いつもそう感じていた。ここ2年は気持ちも違っていたけど。」