ウォウト・ヴェグホルストがオランダ代表について重大な決断を下す

オランダ代表のウォウト・ヴェグホルストはW杯でベスト16敗退を経験したが、代表引退は考えていない。

「オランダ代表には感謝してもしきれない。その一員としてプレーできることは、この上ない誇りだ」と、FCトゥエンテの闘志あふれるフォワードは『Voetbal International』誌のインタビューで語った。

代表選手として批判的な姿勢を示す彼は、KNVB内部にも改善点を伝えている。 「責任ある立場の人には、私の意見や実感をお伝えしました。多くのものを犠牲にしてプレーしている以上、状況は自分の信念や考え方に合致しなければなりません。そろそろ一歩を踏み出すべき時だと思います。反響はあるでしょうが、これは私の本音です。」

代表の控えFWとして新監督下でも結果が求められていることを自覚し、「ゴールを決め続け、代表にふさわしい選手であり続ける」と語る。

彼が指すのは、モロッコ戦で1－0としたコディ・ガクポへのアシストだ。しかしオランダはリードを守れず、PK戦の末に敗れた。

「ピッチにいたのは1分ほど。PK戦でも価値を示せた」と語り、テウン・クープマイナーズとともにPKを成功させた。

ウェグホルスト（33）は代表通算53試合で14得点を挙げている。