ウォウト・ヴェグホルストがアヤックスを退団し、新クラブと2年契約を結んだ

エンシェデのFCトゥエンテは土曜、公式チャンネルでウォウト・ヴェグホルストの復帰を発表した。ベテランFWはアヤックスからフリーで加入し、2028年半ばまでの2年契約を結んだ。

現在33歳のヴェグホルストは、オランダ代表としてW杯に出場中。クラブ公式サイトで彼は「特別な移籍だ。来季からトゥウェンテのユニフォームを着られることを誇りに思う」とコメントした。

「この移籍は私にとって特別だ。来シーズンからFCトゥウェンテのユニフォームを着られることを誇りに思う。 若い頃、2001年と2011年に『デ・クイプ』でカップ優勝を祝いました。2010年の優勝時には『オウデ・マルクト』に立ち、『デ・グロルシュ・フェステ』では多くのヨーロッパの試合を観戦しました。」

「すべてが忘れられない思い出です。多くの夢は叶いましたが、まだ一つだけ残っていました。こうしてすべてが完結します。来シーズンからは選手としてFCトゥウェンテと共に成功を祝えるよう全力を尽くします」とヴェグホルストは語った。

また、ヴェグホルストをトゥウェンテに招いたテクニカルディレクターのエリック・テン・ハグも次のように語った。 「ワウト・ヴェグホルストがFCトゥウェンテでプレーすることを誇りに思う。代表で50試合以上出場したストライカーが加入するのは絶好のチャンスだ。彼は正真正銘のプロで、努力がどれほどの成果をもたらすかを示している。」

これほどのキャリアを持つ選手がFCトゥエンテに来るのはまれだ。彼は強い意志と情熱を持ち、野心も大きい。地元出身の選手として、FCトゥエンテで結果を出したいと強く願っている。 彼がFCトゥウェンテの将来に重要な役割を果たすと確信している。ウォウトはチームに大きな価値をもたらすだろう」とテン・ハグは結んだ。

この国内移籍で、ウェグホルストのアヤックスでのキャリアは幕を閉じる。公式戦65試合で20ゴール6アシストを記録した。