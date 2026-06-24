「ウォウト・ヴェグホルストがすでにワールドカップ決勝のことを考えているとは言いたくないが……」

『デ・テレグラーフ』の動画でヴァレンティン・ドリーセンは、控えFWウォウト・ヴェグホルストの出場機会について言及。彼は「ヴェグホルストは自分が出番を得ると思っていず、グループステージでは必要とされないと感じているだろう」と分析した。

ドリーセンは「これは彼が想定していない役割だ。ウェグホルスト自身も『グループステージでは自分の存在は必要とされないだろう』と考えている」と説明する。

「ウェグホルストにとって厄介なのは、デパイのコンディションを整える必要がある点だ」と、ロナルド・クーマン監督率いる代表チームでは、このアヤックスのフォワードをめぐる競争が激しい。「デパイは試合のリズムを取り戻し、試合に耐えられる状態にならなければならない。出場時間が必要だ。それは『代打』ウェグホルストの出場時間を犠牲にするだろう。」

それでも「いずれ出場機会は訪れる」とファンは予測する。 「本人も分かっているはずだ。オランダがリードを許し、ゴールが必要な場面が来る。あるいは、何かを強行しなければならない状況も。オランダがワールドカップであと6試合も勝ち続け、ヴェグホルストが必要ないなんて想像できない。」

ドリーセンは続ける。「今回のW杯にはフランス、アルゼンチン、スペイン、イングランド、ドイツなど強豪がそろう。ヴェグホルトが必要になる瞬間が必ず来る。その瞬間こそ彼が狙っているものだ。オランダ代表の勝利を決定づけるために。」

「彼はチュニジア戦ではなく準々決勝や準決勝のために準備している。常に最高峰を狙う男だ」

ウェグホルストはグループリーグの日本戦（2-2）とスウェーデン戦（5-1）に出場しなかった。代役ブロッベイは土曜のヒューストンでのスウェーデン戦序盤に2得点を挙げた。