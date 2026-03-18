ウェールズ、ベラミー監督がプレーオフの代表メンバーを発表：決勝ではイタリアと対戦する可能性も

ウェールズ代表のクレイグ・ベラミー監督は、2026 FIFAワールドカップ出場権をかけたプレーオフに臨む26名の選手リストを発表した。 この戦いは段階を踏むもので、まずは3月26日（木）、すでにチケットが完売しているカーディフ・シティ・スタジアムで行われるボスニア・ヘルツェゴビナとの準決勝から始まる。勝利した場合、ドラゴンズは3月31日（火）に再びカーディフで行われる決勝プレーオフで、イタリア対北アイルランドの勝者と対戦する。





プレーオフを勝ち抜いたチームは、ワールドカップ本大会に向けて北米へ飛び立つことになる。すでに抽選により、グループBでカナダ、スイス、カタールと対戦することが決まっている。一方、当面のところ、ウェールズ代表は、チームの中核をなすトッテナムのベン・デイヴィスを欠くことになる。彼は足首の負傷により戦線離脱している。





GK：カール・ダーロウ（リーズ）、ダニー・ウォード（レックサム）、アダム・デイヴィス（シェフィールド・ユナイテッド）、トム・キング（エヴァートン）。

DF：ジェイ・ダシルバ（コヴェントリー）、リース・ノリントン＝デイヴィス（QPR）、ディラン・ローラー（カーディフ）、ベン・カバンゴ（スウォンジー）、ジョー・ロドン（リーズ）、ネコ・ウィリアムズ（ノッティンガム・フォレスト）、ロナン・クパキオ（カーディフ）。

MF：イーサン・アンパドゥ（リーズ）、ジョシュ・シーハン（ボルトン）、ジョーダン・ジェームズ（レスター）、リアム・カレン（スウォンジー）、ジョエル・コルウィル（カーディフ）、ハリー・ウィルソン（フラム）、デビッド・ブルックス（ボーンマス）。

FW：ネイサン・ブロードヘッド（レックサム）、ブレナン・ジョンソン（クリスタル・パレス）、ソルバ・トーマス（ストーク）、マーク・ハリス（オックスフォード）、ルイス・クーマス（ハル・シティ）、ダン・ジェームズ（リーズ）、ラビ・マトンド（レンジャーズ）、ルービン・コルウィル（カーディフ）。