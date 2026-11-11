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ウェールズ代表のクレイグ・ベラミー監督が、リヴァプールのFWルイス・クーマスの急成長を称賛し、南米のレジェンド、カルロス・テベスになぞらえた。ウェールズ代表がノルウェーとの重要なネーションズリーグの一戦に備える中、ベラミー監督は、21歳のクーマスが持つ周囲を引き込むエネルギーが代表チームを変えつつあると認めた。

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プレミアリーグの名選手との共通点

クーマスはアンフィールドでアンドニ・イラオラの下、飛躍のシーズンを送っている。ここまで9試合に出場し、LASKに6-3で大勝したチャンピオンズリーグの試合では得点も挙げた。期待の若手として期限付き移籍を経験した後、リヴァプールの試合登録メンバーに定着したクーマスは、ネーションズリーグのリーグA残留を目指すウェールズのベラミー監督にとって、多才な戦力となっている。ベラミー監督は、ボールを持たない場面での運動量という点で、クーマスを伝説的なストライカー、カルロス・テベスになぞらえた。

『BBC Sport』が伝えたところによると、ベラミー監督は「クーミーは多くの指標で優れた数字を出している」と説明した。「運動強度もスプリント走行距離も非常に高い。トップ選手に求められる指標を見れば、彼はすべて満たしている。私は彼を9番の位置で起用するのが好きだし、あの強度も大好きだ。マンチェスター・シティでカルロス・テベスが私に同じような影響を与えてくれたのを覚えている。クーミーのような選手を見ると刺激を受ける。彼が走り出すのを見ると、『自分も行かなければ、自分も動かなければ』と思うんだ。適切にコントロールする必要はあるが、彼の意欲には胸が躍る」

リヴァプールが示す育成の道筋

選手としてアンフィールドで2度プレーしたベラミー監督は、リヴァプールによる若手選手の育成方法に特に感銘を受けている。クーマスはチャンピオンシップのストーク・シティとハル・シティで期限付き移籍を経験した後、今夏は再び期限付き移籍させるのではなく、リヴァプールのトップチームに加えられた。この判断は実を結び、FWはチャンピオンズリーグのようなトップレベルの大会で貴重な経験を積んでいる。

ウェールズ代表指揮官は「リヴァプールの彼に対する接し方は気に入っている」と語った。「彼に出場機会を与えながら、いつ外すべきかも分かっている。世界有数のクラブにいるのだから競争はあるが、私は彼のプレーを見るのが好きだ。もちろん、時にはリヴァプールに肩入れして見ることもある。それでも、彼の熱意と強度が大好きだ。彼は我々にとって非常に大きなプラスになっているし、これが続いてほしい。チャンピオンズリーグで本当に高いレベルのサッカーを経験している。それ以上の舞台はないし、その経験は我々の助けになるだけだ」

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期限付き移籍での浮き沈みを経て

リヴァプールで出場機会を得るようになる前、クーマスはイングランド2部で、若手選手が経験するような浮き沈みを味わった。バーミンガム・シティでの期間はそれほど実り多いものではなかった一方、ハル・シティではプレミアリーグ昇格に向けた戦いで重要な貢献を果たした。ベラミー監督は、こうしたさまざまな経験がクーマスをたくましくし、多くのアカデミー出身選手が代表の厳しい舞台に飛び込む前には得られない視点を与えたと考えている。

ベラミー監督はこう認めた。「期限付き移籍はうまくいく時もあれば、いかない時もある。実際、あれほど若い年齢でチャンピオンシップで多くの出場時間を得ていたことには驚いている。それは選手の成長に役立つ。実際に見て、肌で感じることができる。その時期に飛躍する選手もいれば、そうでない選手もいるが、それでキャリアが決まるわけではない。学び、経験を積み、さまざまな状況に身を置いているんだ。リヴァプールは彼を期限付き移籍させるのが適切だと考えた。今年はプレシーズンに彼を残すと決めた。優れた若手選手をどう成長させるかを示す、良い例だ」

オスロで重要な一戦へ

次に焦点が移るのは、オスロのウレヴォール・スタディオンだ。ウェールズはスターレ・ソルバッケン監督率いる手ごわいノルウェーと対戦する。今年初めのジブラルタル戦でデビューして以来、すでに代表通算16試合に出場しているクーマスには、大きな役割が期待される。ウェールズは前回の代表活動期間にノルウェーを下した勝利の再現を狙う。敵地の厳しい環境で結果を出す重圧に、クーマスは対応できるとベラミー監督は感じている。戦術面では、クーマスが体現するハイプレスを軸に据える可能性が高い。ベラミー監督はこのスタイルをウェールズ代表全体に浸透させたい考えだ。