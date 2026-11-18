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ポルトガルに惜敗したウェールズのクレイグ・ベラミー監督が、ネーションズリーグ残留に必要な力はあると強調した。グループA4の最下位に終わったものの、チームはこれまで以上にトップレベルへ近づいていると考えている。

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敗戦にも揺るがないベラミー監督

ウェールズがカーディフで ポルトガルに2-3で敗れた 後も、ベラミー監督は驚くほど前向きだった。この結果、ウェールズのネーションズリーグ・グループA4最下位が確定したが、現王者を相手にした戦いぶりはチームの成長をうかがわせた。重要な春を迎えるチームについて、試合後のベラミー監督が強調したのは、選手たちの間で高まる自信だった。

ベラミー監督は『BBC Sport』が伝えたところによると、こう語った。「一番大きいのは信じる気持ちだ。この試合だけでなく、全体を通してのことだ。私たちはこのレベルに限りなく近づいている。このレベルでも十分に渡り合える。そこにいることを自分たちに求め、期待したい。リーグAに上がれたことは私たちにとって大きいが、Aに残ることも成長につながる。最高のチームと対戦してこそ、成長し、向上できる。私たちはさらに一歩前進したと感じている」

トップレベルを分けるわずかな差

カーディフで勝敗を分けたのは、相手の決定力だった。ポルトガルは、リーグBなら失点につながらなかったかもしれないウェールズの守備の隙を見逃さなかった。それは、ベラミー監督率いるチームが直面する厳しい学びを浮き彫りにした。敗戦は悔しいものだったが、監督は選手たちがこのレベルで戦えると気づき始めていると感じている。

ベラミー監督は続けた。「これらの試合から学んだことがあるとすれば、相手には仕留める選手がいるということだ。だからこそ彼らはトップにいる。人々が結果を見ることは分かっている。この仕事の厳しさも十分承知している。私が知っているのはこの仕事だけだ。ただ、現実とこのグループでの私たちのパフォーマンスを見れば、これ以上は求められないと思う。選手たち自身が思っていた以上に、私たちは近づいていると感じる。差はわずかだ。だが、今回のことで私にとって最も大きな言葉は、やはり『信じる気持ち』だ」

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プレーオフで残留を目指す

ウェールズの降格はまだ決まっていない。リーグAの各組4位の中で最も良い成績を残したため、降格を懸けたプレーオフに進むことができる。3月にはリーグBの各組2位のいずれかとホーム＆アウェーの2試合を戦い、その行方が決まる。対戦相手の候補はスロベニア、ハンガリー、アイルランド共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナで、第2戦はホームで行われる予定だ。スイスでの抽選によって対戦相手が決まるが、監督が見据えるのは残留だけだ。

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ベラミー監督は語った。「次の大会でも、私たちはこのグループにいなければならない。サッカー国として成長し、前進し続けたいなら、最高のチームと戦わなければならない。それが自分たちを向上させる。リーグBに戻る可能性があることは分かっている……。大事なのは最高のチームと戦うことだ。そうやって私たちは強くなる。心からそう信じている」

将来を見据えたチームづくり

2028年まで契約を結ぶベラミー監督は、代表チームの長期的な成長を見据えている。若手選手が成熟するには、トップカテゴリーにとどまることが欠かせないと考えている。世界屈指の相手に僅差で敗れる短期的な痛みはあっても、強豪国との対戦経験こそが成長の最大の原動力になるという。いずれ後任に引き継ぐ際、チームをできる限り良い状態にしておく決意だ。

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ベラミー監督は、自身が残すものとチームの成長について、こう締めくくった。「次のネーションズリーグには私はいない。その時は監督ではない。だから次の大会のために取り組んでいるが、選手たちのためでもある。そうしなければならない。それが私たちの力を最大限に発揮し、成長を続ける方法だ」