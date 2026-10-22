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カップ戦の魔法が再び戻ってきた。マイターは、2026-27シーズンの女子FAカップを象徴する試合球を正式に公開。大胆なデザインと最先端の空力性能を備えた「アルティマックス・プロ」の最新モデルは、イングランドのサッカーを高め続ける先駆者たちをたたえるために設計された。

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カップ戦に大胆な新デザイン

マイターが、今大会の女子FAカップで使用される公式試合球を発表した。同ブランドの定評あるアルティマックス・プロを基盤に、ライムグリーン、紫、黒を鮮やかに組み合わせ、ピッチ上で際立つデザインに仕上げている。

重なり合う色彩には、女子サッカーの多様性の広がりと、結束した力を表す意図が込められている。鮮やかな配色に加え、マイターを象徴するデルタ型の山形模様に施されたメタリックな装飾は、特徴的な大会トロフィーを直接イメージしたものだ。

内部にも改良が施された。6枚のパネルで構成されるボールは、ハイパーフォームのクッション材を20％増やし、より正確で反応の良いキックを可能にする。空気抵抗も従来モデルと比べて10％低減し、飛行中の安定性を高めている。

女子サッカーの勢いを表現

メーカーが目指したのは、イングランド女子サッカーの飛躍にふさわしいボールを作ることだった。マイターのブランド責任者、アレックス・ロバーツ氏は、大胆なデザインには大会そのものの意欲的な姿勢を映し出す狙いがあると説明した。

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「この大会が特別なのは、どのクラブにも自分たちの物語を描くチャンスがあることです」とロバーツ氏は語った。「草の根のチームが忘れられない番狂わせを起こすことも、選手がウェンブリーで決勝ゴールを決めることもあります。この大会は、チームにも選手にも歴史に名を刻む機会を与えてくれます」

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FAのパートナーシップ責任者、サラ・ケンドール氏もこの見方に賛同。イングランドのサッカーピラミッド全体にわたるチームを結びつける、この大会ならではの力を強調した。

ケンドール氏は「今シーズンの新しい試合球はその精神を捉え、大会を取り巻く意欲、活気、興奮を表現しています。マイターは大胆で独自性のあるデザインを見事に作り上げました」と付け加えた。





Mitre









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スピードの歴史を受け継ぐ

マイターのアルティマックスシリーズには、イングランドサッカーにおける歴史がある。初代モデルは、時速100マイル（約161キロ）を超える速度が計測された初のサッカーボールとして歴史に名を残した。

今回の新モデルは、そのパワーとスピードの系譜を継承することを目指す。熱圧着された継ぎ目によって吸水を防ぎ、形状を維持する設計で、厳格な「FIFAクオリティプロ」の認証を取得した。

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この新作は、同ブランドのクリエーティブキャンペーン「フロー・ステート」の一環でもある。ピッチ上で選手の直感、自信、トップレベルのパフォーマンスが完璧にかみ合う、一瞬の出来事をたたえるコンセプトだ。

ウェンブリーへの道が始まる

Getty Images

ファンが新しいボールを公式戦で初めて目にするのは、10月25日（日）だ。本戦1回戦では96クラブが48試合に臨む。

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エクセター・シティとハッシュタグ・ユナイテッドの対戦が、今大会で最初にテレビ中継される試合となる。その後、勝ち残ったチームは厳しいノックアウト方式の日程を戦い抜き、2027年5月15日（土）にウェンブリー・スタジアムで行われる決勝を目指す。