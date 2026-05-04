『アルゲメン・ダグブラッド』紙のミコス・グカ氏によると、ジェレマイア・セント・ジュステとフェイエノールトのチームドクター、ヨスト・ファン・デル・フックとの間で起きた騒動は、すでに収束したという。 同記者によると、フォルトゥナ・シッタルト戦（1-2で勝利）でティモン・ウェレンロイターが負傷した際、サン・ジュストが突然医師と衝突したという。

76分、フォルトゥナ・シッタールFWポール・グラドンの激しいタックルでGKヴェレンロイターが倒れた。退場となったグラドンに代わり、ファン・デル・フック医師とフィジオセラピストが治療のためピッチに入った。 しかし、彼らがゴールキーパーに到達する前に、サン・ジュステが彼らをタッチライン外に押しやった。その際、サン・ジュステは医師の襟元を強く掴んだ。

試合直後、両者は話し合い、和解した。

グカ氏によると、ヴェレンロイターはピッチ上でチームメイトに「大したことはない」と伝え、医療スタッフが到着する前からサン・ジュステとリードを安心させていたという。当時フェイエノールトはリードを許しており、サン・ジュステは試合を早く再開させたかったのだ。

それでもチームドクターは「大した怪我ではない」という報告に納得せず、押し問答となった。この行為はクラブ内で容認できないとされている。

ロビン・ファン・ペルシー監督は試合後、この件について気楽に語った。「最後の場面は見ていたよ。二人がちょっと抱き合っていたね」。監督によると、医師は職務を全うしようとし、サン・ジュステは試合のテンポを維持しようとしていたという。

この出来事はチーム内での彼の役割に疑問を投げかけている。クラブ内では不適切との声もあったが、ゴウカ氏によると本人とドクターが話し合い、事態は収束したという。

日曜夜、アナリストのケネス・ペレスはESPN番組『Dit was het Weekend』で「本当に最低だ。フェイエノールトは介入すべきだが、おそらくしない」と厳しく批判した。 「これは本当に最低だ。リーダー気取りだがただのベンチ要員だ。勘弁してくれよ」と手厳しかった。