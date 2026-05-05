ウェスレイ・スナイデル、アーセナル対アトレティコ・マドリード戦後にヴィルジル・ファン・ダイクに切実な助言

Ziggo Sportのアナリスト、ウェスレイ・スナイデルとトビー・アルデルヴァイレルトは、火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ・マドリード戦（1-0）でヴィクトル・ギョケレスのプレーを高く評価した。得点はなかったが、スペインの守備陣に常に脅威を与えた。スナイデルは彼をマークする方法を分かっているようだ。

アルデルヴァイレルトは「彼は良い試合をした。タフで、ボールをキープでき、走力も高い。技術はトップレベルではないが、他の要素は備えている」と評価した。

66分には左クロスを合わせるも枠上に外し、2-0のチャンスを逃した。それでもアーセナルは1-0で勝ち、決勝進出を決めた。

「あのチャンスは簡単ではなかったが、少なくとも枠に飛ばなければならなかった。それでも彼は今夜アーセナルにとって非常に重要で、守備に大きな圧力をかけた。非常にバランスの取れたストライカーだ」と、アーセナルのライバル、トッテナム・ホットスパーの元センターバックは語った。

スウェーデンは6月20日のW杯でオランダと対戦する。オランダは苦戦するか？スナイデルは「アトレティコのDFプビルのようにやれば、苦戦するだろう」と語った。

「毎回デュエルを挑めば負ける。スタジオでも『距離を取れ』と何度も言った。彼に勝つのは難しい。だから、彼に寄せられてから体を入れられ、簡単に抜かれる」と続けた。

「そんなことするな！彼を自由にさせ、その上でプレッシャーをかけろ。多くのディフェンダー、特に賢くない連中はそこでミスを犯す。だからヴィルジル、距離を保て！」スナイデルはオランダ代表のキャプテンにそうアドバイスした。