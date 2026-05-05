ウェスレイ・スナイデルは、ミケル・アルテタ（アーセナル）をアンソニー・コレイア（テルスター）と比較し、「馬鹿げている！」と結論づけた。

ウェスレイ・スナイデルはZiggo Sportのアナリストとして、アーセナルのミケル・アルテタ監督を擁護した。タイトル獲得の遅れを理由に批判されるスペイン人監督について、「テルスターとアンソニー・コレイア監督を比べても同じことだ」と語った。

「アーセナルでアーテタがタイトルを獲るべきだと主張する声が不思議だ」とスナイデルは語る。「プレミアリーグにはリヴァプールやマンチェスター・シティがいる。彼らは長年、アーセナルより優れた選手を抱えている。だから常に彼らと戦うのは当然だ」。

「さらにヨーロッパの舞台でも、アーセナルより選手層の厚いチームは多い。それでもアルテタはよくやっている。良い時も悪い時もあるが、当然だ」とスナイデルは語り、ユリエン・ティンバーの例を挙げて結論を強調した。

「ティンバーがいたら『頼れるDFだ』と思う。だが彼は長期離脱し、代わりにベン・ホワイトを起用せざるを得ない。ホワイトはティンバーの靴紐も結べないレベルだ。」

「彼は単純に2つのメンバー構成を組めないんだ。他のチームにはそれができるのに。だから、彼がただ単に賞を獲らなきゃいけないなんて、まったく妥当だとは思わない。当時のウェンジャーなら別だ。彼にはベルカンプやアンリがいた……彼らは今の選手たちよりずっと優れていた。」

「世間は納得しないかもしれないが、彼は素晴らしい仕事をしている。もしトロフィーがなければテルスターのコレイアも良い監督になれないということになる。それは馬鹿げている」とスナイデルは語った。

アルテタ監督率いるアーセナルは、今シーズンタイトルを獲得する可能性が高い。マンチェスター・シティがエバートンと3－3で引き分けたため、優勝候補の座に躍り出た。チャンピオンズリーグ準決勝アトレティコ・マドリード戦も第2戦はホームで行われる。