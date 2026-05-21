ウェスレイ・スナイデルはバーで元チームメイトの息子と偶然出会い、「これで彼のキャリアは終わりだ」と言った。

ジッゴ・スポーツのポッドキャスト『Wes en Raf』で、ジェシー・スナイデルとダミアン・ファン・デル・ファールトの父親が2人は仲が良いと語った。代表戦出場記録保持者のウェスレイ・スナイデルは先日カフェで2人と偶然出会ったという。

19歳のジェシーはJong FCユトレヒト、ダミアンはJongアヤックスでプレーしている。

2人は父親たちより真面目だが、最近は一緒に遊びにも出かけた。スナイデルは「息子たちは意気投合した。数週間前、突然『デ・バスティーユ』で2人といることに気づいた」と笑った。

ラファエルもその様子を見て嬉しかったが、冗談を忘れない。「ダミアンとジェシーは対戦したことがあって、その時息子が突然『僕はウェスと一緒だ』と言った。その瞬間、『これで彼のキャリアは終わりか…』と思ったよ」

スナイデルは「2人は性格もタイプも違う」と言うが、ファン・デル・ファールトは「両親の離婚など似た経験があり、よくパデルをしたり彼女と食事に行ったりする点で昔の僕たちに重なる」と語る。

ファン・デル・ファールトは「2人ともとてもプロフェッショナルだ」と締めくくった。

「ただ楽しい夜を過ごしたかっただけだ。ウェスと写った彼の姿に、心から誇りを感じた」と元代表は語った。