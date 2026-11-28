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リヴァプールのGKアリソン・ベッカーは、クラブ・ブルッヘ戦でアレクサンデル・イサクへのアシストを控えめに振り返り、ストライカーの見事なフィニッシュを称えた。日曜日に行われるエヴァートンとのマージーサイド・ダービーでクラブ通算350試合出場を迎えるブラジル人GKは、リヴァプールで1得点4アシストを記録している。

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アリソン、チャンピオンズリーグでのアシストをリヴァプールでの記録に追加

リヴァプールのGKアリソン・ベッカーは、木曜日に敵地で行われたクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグで、正確なロングボールからアレクサンデル・イサクのチーム3点目をアシスト。3-0の勝利に貢献し、リヴァプールでの実績に新たな攻撃面での記録を加えた。これがアリソンにとって欧州の大会で初のアシストとなり、プロ通算の記録は1得点4アシストに。すべてリヴァプールで記録したものだ。

金曜日にAXAトレーニングセンターで取材に応じたアリソンは、日曜日にエヴァートンとの通算249回目のマージーサイド・ダービーでクラブ通算350試合出場を迎えるのを前に、自身のキックよりもイサクの個人技を称えた。

「アシストは一番重要ではなかった！」

アリソンは、試合の早い段階からブルッヘの守備陣の背後にスペースを見つけていたと認めつつ、ロングキックを印象的なゴールにつなげたのはイサクのターンとフィニッシュだと語った。

「それは大事なことだ。一番大事なことではないけれど、もちろん素晴らしい気分だ」とアリソンは『Liverpoolfc.com』に語った。「僕自身もうれしいが、チームやストライカーたち、アレックスの力になれて、彼らができるだけ多くのゴールを決め続ける助けになれたことが本当にうれしい。試合中に何度か狙っていた。チャンスはあったから、うまくボールを蹴れてよかった。あとはアレックスが自分でやってくれた。素晴らしいゴールだったし、あのゴールでアシストは一番重要なことではなかった！フィニッシュは……ターンもフィニッシュも素晴らしかった」

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アリソン・ベッカーのリヴァプールでの得点・アシスト記録

ベルギーでイサクのゴールをアシストする以前から、アリソンは相手陣内で決定的な仕事をするGKとして独自の評価を築いていた。モハメド・サラーへのプレミアリーグでのアシストを3回記録したほか、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦では忘れられないアディショナルタイムのヘディング弾を決めている。

ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦での得点（2021年5月16日、プレミアリーグ）： トレント・アレクサンダー＝アーノルドのCKから95分に劇的なヘディング弾を決め、2-1の勝利をもたらした。リヴァプール史上、公式戦で得点した初のGKとなった。

トレント・アレクサンダー＝アーノルドのCKから95分に劇的なヘディング弾を決め、2-1の勝利をもたらした。リヴァプール史上、公式戦で得点した初のGKとなった。 マンチェスター・ユナイテッド戦でのアシスト（2020年1月19日、プレミアリーグ）： 試合終盤のカウンターで自陣ペナルティーエリアからロングボールを送り、モハメド・サラーの得点で2-0の勝利を決定づけた。

試合終盤のカウンターで自陣ペナルティーエリアからロングボールを送り、モハメド・サラーの得点で2-0の勝利を決定づけた。 ノリッジ・シティ戦でのアシスト（2022年2月19日、プレミアリーグ）： ゴールキックからサラーの走る先へ直接ロングボールを送り、3-1の勝利を決定づけた。

ゴールキックからサラーの走る先へ直接ロングボールを送り、3-1の勝利を決定づけた。 マンチェスター・シティ戦でのアシスト（2022年10月16日、プレミアリーグ）： 素早い配球でシティの最終ラインの不意を突き、サラーを抜け出させて1-0の決勝点につなげた。

素早い配球でシティの最終ラインの不意を突き、サラーを抜け出させて1-0の決勝点につなげた。 クラブ・ブルッヘ戦でのアシスト（2026年11月26日、チャンピオンズリーグ）：ロングパスでアレクサンデル・イサクを捉え、敵地での3-0の勝利でリヴァプールの3点目をアシストした。

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グディソン・パークで無失点と350試合出場の節目へ

攻撃面での活躍に加え、元SCインテルナシオナルのアリソンは、リヴァプールが日曜日のエヴァートンとのマージーサイド・ダービーで4連勝を狙う中、2試合連続の無失点とチーム全体の守備規律が引き続き最優先だと強調した。

「GKとして、無失点をとても大切にしている」とアリソンは付け加えた。「こういう試合を逃したくはない。出場したいし、プレーできるコンディションで、この試合に出られることをうれしく思う。チームとサポーターのために貢献し、すべてを尽くしたい」