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リヴァプールGKアリソン・ベッカーは、クラブ・ブルッヘ戦でアレクサンデル・イサクのゴールをアシストした自身のプレーを控えめに振り返り、ストライカーの見事な決定力を称えた。日曜日のエヴァートンとのマージーサイド・ダービーでクラブ通算350試合出場を迎えるブラジル代表GKは、リヴァプールで通算1得点4アシストを記録している。

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アリソン、リヴァプールでの記録にCLでのアシストを追加

リヴァプールGKアリソン・ベッカーが、木曜日に敵地で行われたチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦で、攻撃面の新たな記録を残した。正確なロングボールからアレクサンデル・イサクのチーム3点目をアシストし、3-0の勝利に貢献。アリソンにとって欧州の大会で初のアシストとなり、プロ通算成績は1得点4アシストとなった。いずれもリヴァプールで記録したものだ。

金曜日にAXAトレーニングセンターで取材に応じたアリソンは、日曜日にエヴァートンと対戦する通算249回目のマージーサイド・ダービーでクラブ通算350試合出場を迎えるのを前に、自身のキックよりもイサク個人の見事なプレーを称えた。

「アシストは最も重要でない部分だった！」

アリソンは試合の早い段階でブルッヘの守備陣の背後にスペースを見つけていたと認めつつ、ロングキックを印象的なゴールにつなげたのはイサクのターンとシュートだったと語った。

「それは大事なことだ。最も重要なことではないけど、もちろんうれしい」とアリソンはLiverpoolfc.comに語った。「自分にとってもうれしいけど、チームやストライカーたち、アレックスに貢献できたことがうれしい。彼らにはできるだけ多くゴールを決め続けてほしい。試合中に何度か狙っていた。チャンスはあったから、いいボールを蹴れてよかった。あとはアレックスが自分でやってくれた。素晴らしいゴールだったし、このゴールではアシストが最も［重要度の低い］部分だった！シュートは……ターンもシュートも素晴らしかったと思う」

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アリソン・ベッカーのリヴァプールでの得点・アシスト記録

ベルギーでイサクのゴールをアシストする以前にも、アリソンは相手陣内での決定的なプレーで独自の存在感を示していた。プレミアリーグではモハメド・サラーに3度のアシストを記録し、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦では忘れがたいアディショナルタイムのヘディング弾も決めている。

ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン戦のゴール（2021年5月16日、プレミアリーグ）： トレント・アレクサンダー＝アーノルドのコーナーキックから95分に劇的なヘディング弾を決め、2-1の勝利をもたらした。公式戦で得点したリヴァプール史上初のGKとなった。

トレント・アレクサンダー＝アーノルドのコーナーキックから95分に劇的なヘディング弾を決め、2-1の勝利をもたらした。公式戦で得点したリヴァプール史上初のGKとなった。 マンチェスター・ユナイテッド戦のアシスト（2020年1月、プレミアリーグ）： 終盤のカウンターで自陣のペナルティーエリアからロングボールを送り、サラーのゴールで2-0の勝利が決まった。

終盤のカウンターで自陣のペナルティーエリアからロングボールを送り、サラーのゴールで2-0の勝利が決まった。 ノリッジ・シティ戦のアシスト（2022年2月、プレミアリーグ）： ゴールキックをサラーの走り込む先へ直接送り、3-1の勝利を決定づけた。

ゴールキックをサラーの走り込む先へ直接送り、3-1の勝利を決定づけた。 マンチェスター・シティ戦のアシスト（2022年10月16日、プレミアリーグ）： 素早い配球でシティの最終ラインの不意を突き、サラーを抜け出させて1-0の決勝点につなげた。

素早い配球でシティの最終ラインの不意を突き、サラーを抜け出させて1-0の決勝点につなげた。 クラブ・ブルッヘ戦のアシスト（2026年11月26日、チャンピオンズリーグ）： ロングパスでアレクサンデル・イサクを見つけ、敵地での3-0の勝利におけるリヴァプールの3点目をアシストした。

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無失点とゴディソン・パークでの通算350試合出場

攻撃面での活躍に加え、元SCインテルナシオナルのアリソンは、2試合連続無失点とチーム全体の守備規律が最優先だと強調した。リヴァプールは日曜日のエヴァートンとのマージーサイド・ダービーで4連勝を狙う。

「GKとして、無失点をとても大切にしている」とアリソンは続けた。「こういう試合は逃したくない。出場したいと思うものだし、プレーできる状態にあって出場可能なことをうれしく思う。チームとサポーターのために貢献し、すべてを捧げたい」