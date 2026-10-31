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ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督は土曜日、チャンピオンシップでウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに1-3で敗れ、ロンドン・スタジアムの観客から怒りを浴びた。昇格の有力候補とされるウェストハムはホーム2連敗で8位にとどまり、首位とは勝ち点6差。一方、洗練された落ち着いたプレーを見せたウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンは、遠征した3000人のサポーターの前で4位以内に浮上した。

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ホームでの不振続くウェストハム、ヌーノ監督に高まる重圧

ウェストハムはホームで2連敗を喫し、この2試合で計6失点。土曜日の敗戦でもヌーノ監督にとって救いとなる材料はほとんどなかった。『スカイスポーツ』は、試合終了の笛が鳴るとヌーノ監督がファンの怒りを浴びたと報じている。

ウェストハムのプレミアリーグ復帰への挑戦は、すでにホームでの不安定な戦いぶりによって妨げられていた。特に、チャールトン戦とQPR戦では終了間際にPKを失敗し、結果的に勝ち点3を失った。かつてブラック・カントリーの宿敵ウォルヴァーハンプトンを率いたヌーノ監督の苦境を、ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンのサポーターは喜んだ。

ミューレがウェストハムから先制点、ボーウェンが同点弾

ウェストハムは直近15試合のうち9試合で先制を許しており、この試合でも同じ展開となった。最初のチャンスをつくったのはホームのウェストハム。エドヴィン・アウストボの鋭い突破からモハマドゥ・カンテがシュートを放ったが、ジェイソン・モランビーに当たってゴールの上へ外れた。

20分、アイザック・プライスのパスが守備陣を切り裂き、ジミー・ジェイ・モーガンの低いクロスを、フリーのフェリックス・ホルン・ミューレが至近距離から押し込んだ。プライスにも追加点の好機があったが、約7メートルの距離から大きく枠を外した。その後、主将ジャロッド・ボーウェンのシュートがカラム・スタイルズに当たってニアポスト側へ入り、ボーウェンは今季7点目を挙げた。

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モーガンとスタイルズの得点でアルビオンが順当な勝利

ボーウェンの同点弾でもホームのサポーターの不満は収まらず、ハーフタイムにはウェストハムにブーイングが浴びせられた。後半開始から3分もたたないうちに、ウェスト・ブロムウィッチが再びリードを奪う。ミューレが左サイドからのプライスのクロスをモーガンにつなぎ、モーガンはマッズ・ハーマンセンの脇を抜くシュートで今季4点目を決めた。

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マックス・オレアリーはマックス・キルマンとカイル・ウォーカー＝ピータースのシュートを防いだ。一方、ヌーノ監督が5人の交代枠をすべて使い切った後、ウォーカー＝ピータースが太ももの負傷で足を引きずりながら退いてから2分もたたないうちに、スタイルズが得点した。プライスのCKは十分にクリアされず、約18メートルの距離からスタイルズが放った強烈なシュートが相手に当たってコースを変え、ハーマンセンはなすすべがなかった。

ヌーノ監督率いるウェストハム、次はカーディフ戦

ウェストハムが反撃の可能性を見せる場面はほとんどなかった。途中出場のタティ・カステジャノスがアディショナルタイムに放ったオーバーヘッドシュートもオレアリーの正面を突き、これが唯一の決定的なシュートだった。

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サポーターの忍耐が危ういほど限界に近づく中、昇格有力候補のウェストハムが首位との勝ち点差を縮め、プレミアリーグへの即時復帰に向けた勢いを取り戻すには、水曜日のカーディフ・シティ戦でヌーノ監督が早急に立て直さなければならない。