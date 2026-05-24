プレミアリーグ - プレミアリーグ London Stadium

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ウェストハム・ユナイテッド対リーズ・ユナイテッドの視聴方法：テレビ放送とオンラインライブストリーム

ウェストハム対リーズの試合はViaplayでライブ配信されます。

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チームニュース＆メンバー

ウェストハムはアダマ・トラオレとGKルカシュ・ファビアンスキが負傷欠場。予想スタメンはGKマッズ・ヘルマンセン、サイドにジャロッド・ボウエンとクリセンシオ・サマービル、トップにバレンティン・カステヤノス。出場停止はなし。

リーズは多数の負傷者を抱える。グルエフ、オカフォー、グドムンドソン、スタフ、ロングスタッフは欠場。ファーケ監督はダーロウ、カルバート＝ルーウィン、アーロンソンを起用すると予想される。アウェー側の出場停止はなし。 キックオフが近づくにつれ、さらなる最新情報を追加していく。

最近の調子

ウェストハムは直近5試合で4月末のエバートン戦（2-1）に1勝したのみ。その後プレミアリーグで3連敗し、ブレントフォードに0-3、アーセナルに0-1、ニューカッスルに0-3で敗れた。5試合で4得点8失点。

一方のリーズは直近5試合で3勝1分1敗と安定。バーンリーに3-1、ブライトンに1-0で勝ち、トッテナムと1-1、ボーンマスと2-2で引き分けた。 唯一の黒星はFAカップでのチェルシー戦だった。5試合で7得点5失点。

過去の対戦成績

両チームの直近の対戦は2026年4月のFAカップで、ロンドン・スタジアムでの試合は2-2の引き分けに終わった。その前は2025年10月のプレミアリーグで、ホームのリーズが2-1で勝利した。直近5試合は2勝1分2敗の五分だ。 合計15得点が生まれ、得点力はあっても結果が読みにくい対戦だ。

順位

プレミアリーグではウェストハム18位、リーズ14位。リーズが安全圏にある一方、ウェストハムは降格圏脱出へ苦戦している。