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ウェストハムvsリーズの視聴方法：放送局、ライブ配信、キックオフ時間、最近の調子

ウェストハム 対 リーズ
ウェストハム
リーズ
プレミアリーグ

ウェストハム・ユナイテッド対リーズ・ユナイテッドの試合視聴方法と最新チームニュースの一覧です。

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報を含む完全ガイドを提供します。

ウェストハム・ユナイテッド対リーズ・ユナイテッドの視聴方法：テレビ放送とオンラインライブストリーム

ウェストハム対リーズの試合はViaplayでライブ配信されます。

Viaplay

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チームニュース＆メンバー

ウェストハム vs リーズ 予想スタメン

4-2-3-1
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
フォーメーション
リーズ crest
リーズ
LEE
3-5-2
1マッツ・ハーマンセン15コンスタンティノス・マブロパノス12マリック・ディウフ29アーロン・ワン＝ビサカ4アクセル・ディサシ20ジャロッド・ボーウェン18マテウス・フェルナンデス28トマーシュ・ソーチェク19パブロ7クリセンシオ・サマーフィル11バレンティン・カステジャーノス26カール・ダーロウ5パスカル・ストライク15ジャカ・ビヨル6ジョー・ロドン22田中碧11ブレンデン・アーロンソン2ジェイデン・ボーグル4イーサン・アンパドゥ24ジェームス・ジャスティン14ルーカス・ヌメチャ9ドミニク・カルバート＝ルーウィン
リーズ crest
リーズ
LEE
4-2-3-1
ウェストハム

先発メンバー

リーズ

マネージャー

  • ヌーノ・エスピリト・サント
  • ダニエル・ファルケ

負傷者および出場停止

ウェストハムはアダマ・トラオレとGKルカシュ・ファビアンスキが負傷欠場。予想スタメンはGKマッズ・ヘルマンセン、サイドにジャロッド・ボウエンとクリセンシオ・サマービル、トップにバレンティン・カステヤノス。出場停止はなし。

リーズは多数の負傷者を抱える。グルエフ、オカフォー、グドムンドソン、スタフ、ロングスタッフは欠場。ファーケ監督はダーロウ、カルバート＝ルーウィン、アーロンソンを起用すると予想される。アウェー側の出場停止はなし。 キックオフが近づくにつれ、さらなる最新情報を追加していく。

最近の調子

ウェストハムは直近5試合で4月末のエバートン戦（2-1）に1勝したのみ。その後プレミアリーグで3連敗し、ブレントフォードに0-3、アーセナルに0-1、ニューカッスルに0-3で敗れた。5試合で4得点8失点。

一方のリーズは直近5試合で3勝1分1敗と安定。バーンリーに3-1、ブライトンに1-0で勝ち、トッテナムと1-1、ボーンマスと2-2で引き分けた。 唯一の黒星はFAカップでのチェルシー戦だった。5試合で7得点5失点。

過去の対戦成績

WHU

直近の 5 試合

LEE

1

Win

1

Draw

3

勝利

8

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの直近の対戦は2026年4月のFAカップで、ロンドン・スタジアムでの試合は2-2の引き分けに終わった。その前は2025年10月のプレミアリーグで、ホームのリーズが2-1で勝利した。直近5試合は2勝1分2敗の五分だ。 合計15得点が生まれ、得点力はあっても結果が読みにくい対戦だ。

順位

プレミアリーグではウェストハム18位、リーズ14位。リーズが安全圏にある一方、ウェストハムは降格圏脱出へ苦戦している。

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