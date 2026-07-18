クリセンシオ・サマーヴィル争奪戦が加熱している。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ウェストハムはローマの初オファーを拒否。アストン・ヴィラも、ローマと合意済みとされるオランダ代表FWへの関心を強めている。

ローマは当初メイソン・グリーンウッドを最優先したが、彼がフェネルバフチェを選択したため、現在はサマービル獲得に全力を注いでいる。

ウェストハムがチャンピオンシップに降格したため、サマーヴィルの移籍先は今やどこになるかが焦点だ。W杯で2ゴール2アシストを記録し、イングランドでも注目されている。

イタリア複数メディアはサマーヴィルがローマ移籍で合意と伝えているが、大手メディアは未報道だ。

ローマが提示した4000万ユーロ＋ボーナス600万ユーロの初オファーはウェストハムに拒否された。

ローマはサマーヴィルの早期獲得へ全力を注ぐ。一方、モーガン・ロジャースのチェルシー移籍（約1億4000万ユーロ）が近づくアストン・ヴィラも関心を強めている。

ローマは、資金力のあるヴィラがウェストハムに高額オファーを提示する可能性を懸念している。最終的にはサマーヴィル本人の意向が鍵となる。

ローマでもヴィラでも来季CLに出場できる。イタリアではオランダ代表のチームメイト、ドニエル・マレンと共闘できる点がサマーヴィルの判断を左右する可能性がある。

ローマはアレハンドロ・ガルナチョにも関心を維持し、サマーヴィルの代替候補と見る。チェルシーはガルナチョを完全放出する方針だが、ローマは買い取りオプションの有無に関わらずレンタル移籍を検討している。