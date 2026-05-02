ウェストハム・ユナイテッドとサマービルは、降格回避へ大きな痛手

プレミアリーグ残留を争うウェストハムは、土曜にロンドンダービーでブレントフォードに0-3で敗れ、痛手を受けた。18位トッテナムは2点差で追走し、日曜にアストン・ヴィラに勝てば降格圏を脱する。

前半はウェストハムのタティ・カステヤノスがポストを2度叩くなど互角の展開。ブレントフォードもミッケル・ダムスガードとセップ・ファン・デン・ベルグが枠を外した。15分、DFコンスタンティノス・マブロパノスのオウンゴールでブレントフォードが先制した。

マブロパノスはヘディングで同点にしたかに見えたが、VARでオフサイドと判定され取り消された。1点差で折り返したウェストハムは、後半早々に追加点を許す。エル・ハジ・マリック・ディウフがエリア内でファウルを犯し、イゴール・チアゴがPKを沈めた。

ウェストハムは反撃の糸口をつかめず、サマーヴィルが荒れたファールでイエローカードをを受けた。試合は進み、逆転の気配は薄れた。ブレントフォードは自信を持ってカウンターを狙った。

ウェストハムは圧力をかけ続けたが、サマーヴィルのクロスバー直撃は実らず。終盤にはダムスゴーが追加点を決め、試合は決まった。ブレントフォードは欧州カップ戦出場へ貴重な3ポイントを得た。

残る3試合はアーセナル（ホーム）、ニューカッスル（アウェイ）、リーズ（ホーム）。まずは日曜、ライバル・トッテナム対アストン・ヴィラの結果を見守る。