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ウェストハム・ユナイテッドは、昇格への望みをつなごうとする中、ヌーノ・エスピリト・サント監督との契約を終了したと正式に発表した。昨季トップリーグから降格したウェストハムは、チャンピオンシップで苦しいスタートを切っており、かつてウォルヴァーハンプトンとトッテナムを率いた同監督がチームを去ることになった。

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チャンピオンシップでつまずいた序盤戦

イーストロンドンのウェストハムは昨季プレミアリーグから降格したものの、トップリーグへの即時復帰を目指し、ヌーノ・エスピリト・サント監督の続投を決めていた。しかし、リーグ戦で連敗を喫し、首脳陣は解任を決断。引き金となったのは、土曜日にホームでウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに1-3で敗れた試合だった。

週末の敗戦ではロンドン・スタジアムで不満が噴出し、ホームサポーターの一部からは監督に向けて「朝にはクビだ」との歌声が上がった。リーグ戦13試合を終え、ウェストハムはわずか6勝で現在8位。新たに再編されたチャンピオンシップのプレーオフ出場枠の最後の順位に位置している。

クラブが声明で退任を発表

ウェストハムは火曜日の朝、指導体制の変更を確認する詳細な公式声明を発表した。

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クラブは「ウェストハム・ユナイテッドは、男子トップチームのヘッドコーチであるヌーノ・エスピリト・サントが即時退任したことを発表します」と表明。「EFLチャンピオンシップのシーズン序盤を徹底的に検証した結果、クラブの目標と期待の達成に向けて、この時点で変更が必要だと取締役会は判断しました」と続けた。

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コーチングスタッフも大幅に入れ替わる。声明は「アシスタントヘッドコーチのルイ・ペドロ・シルヴァとGKコーチのルイ・バルボサも退任しました。ウェストハム・ユナイテッドは、クラブ在籍中のヌーノ、ルイ、ルイの献身と尽力に感謝するとともに、3人の今後の幸運を祈ります」と続いた。

自身の去就を決定づけた週末の敗戦後、ヌーノ監督は立場をめぐる厳しい視線について直接問われ、「私は常にプレッシャーにさらされている。毎日だ」と認めていた。

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後任探しが進む中、ノーブルが暫定的に指揮

ウェストハムは正式な後任探しをすでに始める一方、立て直しを図るため、クラブをよく知る顔ぶれに託した。声明では「新たなヘッドコーチの招へい手続きはすでに進行中です」と説明している。

クラブのレジェンド、マーク・ノーブルがスティーブ・ポッツ、ジェラード・プレンダーヴィルとともに、短期的にチームを率いることになった。クラブは声明を「マーク・ノーブル、スティーブ・ポッツ、ジェラード・プレンダーヴィルが、明日夜に行われるカーディフ・シティとのEFLチャンピオンシップの試合に向け、暫定的にチームの準備を担当します。新たなヘッドコーチの就任が決まるまで、クラブはこれ以上のコメントを控えます」と締めくくった。

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重要なアウェー戦が迫る

ノーブルら暫定指導陣は、水曜日の夜にウェールズで行われるカーディフ・シティ戦まで、準備期間がほとんどない。ウェストハムは何としても2連敗を止め、不安定なプレーオフ圏内の順位を固める必要がある。

週半ばの一戦に続き、ウェストハムは土曜日の午後、イーウッド・パークでブラックバーン・ローヴァーズとのアウェー戦に臨む。首脳陣が次期監督の選定を終えるまで昇格への望みをつなぐには、このアウェー2試合で好結果を残すことが不可欠だ。