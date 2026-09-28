ヴェスレイ・スナイデルは、オランダ代表でのシャビの任命に非常に強い疑問を抱いていると、Ziggo SportのRondoで明かした。スナイデルによれば、KNVBはシャビを選んだことで、これまでの指導者養成を巡る方針から外れているという。

「まあ、かなり目を引く話だと思ったね」とスナイデルは切り出し、その後で自身の見解を詳しく説明した。「僕もナイジェル（デ・ヨング、編集部注）と何度か、指導者講習をどういう形で進められるかについて話をしたことがある。そのときKNVBの姿勢はとても明確だった」

「オランダ代表での短縮講習はもうできない。UEFAがそう定めているからだ」とスナイデルは述べ、過去に名将たちの下で働いていたことだけでは、その短縮ルートは認められなかったと説明する。「でも、今は実際のところその方針を覆している」

「だってシャビは4週間のうちにA、B、プロを取っている。まだ選手だった頃に、スペイン協会を通じてね。もちろん資格自体は持っている。でも、それはKNVBの基準に沿ったものではない。以前は、どの指導者も4年半の講習を受ける義務があるという話だったのに、そこはやはり不思議だと思う」

「今は『彼は名将たちと一緒にやってきたから』という理屈で、まったくそれをやっていない人を採っている。シャビにも、KNVBにも、その機会が与えられるのはいいと思う。でも不思議だよ。当時の僕は『ある程度のオーダーメイド対応を目指そう』と言った。でも、その声は聞き入れられなかった」

「僕が本当に不可解だと思うのは、『これはUEFAが決めたことだ』と言っている点だ。それは違う。実際、今でも多くの国ではやり方が違うのだからね。僕は明日すぐに電話が欲しいとか、1年で終えたいと言っているわけじゃない。むしろその逆だ。ただ、今の方針は奇妙で、不思議だと思っているだけだ」と、オランダ代表の歴代最多出場選手は締めくくった。

スナイデル自身は2021年、講習内容を巡ってKNVBと見解の相違があったことを受け、指導者講習を途中でやめている。「自分に学ぶべきことがあるのは理解している。僕は指導者ではないからね。でも、元選手の僕たちには経験がないかのように示唆されている。それはナンセンスだ」と、当時RTL 7に語っていた。「ある程度のオーダーメイド対応はKNVBの考え方に合わず、そうなると一緒にやるのは難しくなる」