ウェグホルストはPKを失敗したが、FCトゥウェンテに高くつくことはなかった

FCトゥウェンテは水曜夜、本拠地デ・フロールシュ・フェステでテルスターを1-0で下した。このやや苦しみながらの勝利により、トゥッカーズはフリーンデンロテライ・エールディビジで5位に浮上した。

エンスヘーデでの前半は、両チームともほとんど決定機をつくれなかった。34分には、ワウト・ウェグホルストのアシストからユネス・タハがシュートを放ったものの、ボールはポストを直撃。それだけに、ビジターにとって前半終了時の0-0は大きな驚きではなかった。

後半立ち上がりは活気にあふれていた。ルイ・メンデスのシュートはラース・ウンナーシュタルに阻まれ、一方でロナルド・クーマン・ジュニアはウェグホルストのヘディングを防いだ。タハとラミズ・ゼルルーキも攻撃面で存在感を示した。

トゥウェンテは圧力をかけ続け、その見返りを得る。存在感を放っていたタハのクロスに、ソンドレ・オルヤサエテルが至近距離からアクロバティックに合わせてネットを揺らした。ホームチームの選手とファンには、明らかな安堵と喜びが広がっていた。

エンスヘーデでは終盤に入り、トゥウェンテは試合をまずまずコントロールしていた。テルスターはハーフタイム後に積極的に選手を入れ替えたが、ウンナーシュタルのゴールを本当に脅かすまでには至らなかった。

さらにテルスターにとって悪い展開になりかけた。セム・ファルクがウェグホルストを倒してPKを献上したのだ。そのウェグホルスト自身がキッカーを務めたが、長身FWにとっては愕然とする結果となり、クーマン・ジュニアがセーブを見せた。

トゥウェンテは2点目を狙い続けたが、最後まで生まれなかった。それでも勝ち点3を積み上げ、チームはエールディビジの上位グループに位置している。