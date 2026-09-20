ワウト・ウェグホルストは日曜午後、PSV戦での重要なゴール（3-2で勝利）だけで注目を集めたわけではなかった。FCトゥウェンテのFWは後半開始直前、センターサークルで見せた目を引くルーティンでも驚きを呼んだ。その映像にはSNS上で反応が殺到している。

ウェグホルストはハーフタイム明け、最初にピッチへ戻った選手で、そのままセンターサークルへ直行。そこで指を使って何度も目立つ切るような動きを見せ、その後、ほかの選手たちが再び姿を見せる前に何度も手をたたいた。

ESPNはその場面を撮影し、その後Xに「ワウト・ウェグホルストは後半への準備ができているようだ✂️」と添えて映像を投稿。短時間でこの動画は数万回再生され、投稿には次々と反応が寄せられた。

多くのユーザーは、この異様な光景に非常に批判的な反応を示している。「爆笑ものだけど心配にもなる」とあるフォロワーは書き込み、別のユーザーは「確認だけど、これAIじゃないよね？」と疑問を投げかけた。さらに皮肉交じりに「最近はワウト専用カメラまであるの？」という声も上がっている。

ウェグホルストの行動を好意的に受け止められない人がいる一方で、この場面のユーモアを見ているユーザーもいる。「声を出して笑ってしまった」と書く人もいれば、「ウェグホルストについての投稿があると、いつも大量の反応がつくのが最高。笑」といった反応もあった。

また別のユーザーは、このFWの動きにスポーツ的な説明を見いだそうとしている。「これは集中力を高めるための運動機能トレーニングだよ……最初の指の動きなんて、実際にやってみればいい。4分の3の人はできない……」と、ESPNの映像の下でコメントしている。

少なくとも、ウェグホルストが後半に向けて準備万端だったことは、その後ピッチ上で証明された。FCトゥウェンテは長い時間にわたってPSVに1-2とリードを許していたが、このアタッカーは79分、マテイ・コヴァルと1対1になった場面で冷静に2-2を決め、同点ゴールを奪った。

その4分後、ダオウダ・ヴァイドマンが3-2を決め、ホームチームの逆転劇を完結させた。これによりトゥウェンテは、PSVにVriendenLoterijエールディヴィジ今季初黒星をつけた。







