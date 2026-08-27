ウェグホルストが異例のインタビュー「まず感謝したい人がいる。それは…」

カラバフ戦でFCトゥウェンテが欧州の土壇場で突破を決め、ヴァウト・ヴェグホルストは喜びを隠し切れなかった。34歳のストライカーは延長戦で重要なゴールを決め、トゥッカーズをカンファレンスリーグのリーグフェーズ進出へ導いた。

FCトゥウェンテはホームでの第1戦を0-1で落とし、木曜日の第2戦でも1-0で先行を許した。それでもエンスヘデのチームは試合を完全にひっくり返し、最終的に2試合合計4-2で勝ち抜いた。

ヴェグホルストにとってこのゴールは特別な瞬間となった。ここ数週間、多くの批判にさらされていたからだ。「本当にうれしい」と、試合後にESPNのカメラの前でFWは語った。「特別な夜だ」

このストライカーは、試合終了の笛の後、まず自身の信仰について触れたいとした。「最初に感謝したい人がいる。それは神です。神が私に多くのエネルギーと力を与えてくれた。そのことをまず言いたい」

ゴール後のヴェグホルストには感情がはっきりと表れていた。大きな期待を背負ってエンスヘデにやって来た一方で、ここ数週間は得点できていなかったからだ。「今は違う。ものすごくいろいろな感情がある。FCトゥウェンテにはとても強い思い入れがある。そこは自分でも少しずつ向き合い方を見つけていかなければならない。すべてが少し繊細なんだ」

ヴェグホルストによれば、トゥウェンテでプレーすることは、これまでのキャリアで慣れてきたものとは異なる感情を伴うという。「普段はサッカー選手でいればいい。でも今はサッカー選手であるだけでなく、自分がプレーするクラブのファンでもある。期待があることも分かっているし、責任も伴う」

このベテランはまた、このところの自身のパフォーマンスにも厳しかった。「ここ数週間、自分はまったくいいプレーができていなかった」。カラバフ戦では、ヴェグホルストはついに重要な局面で大きな価値を示すことができた。







