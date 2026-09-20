FCトゥウェンテがPSVに劇的な3-2の勝利を収めた日曜、ワウト・ウェグホルストは喜びを隠せなかった。FWは終盤に貴重な同点弾を決め、その数分後にダウダ・ヴァイトマンが逆転劇を完結させるのを見届けたが、試合後にESPNで主に話題となったのは、セルダル・ギョズユビュユク主審とのやり取りだった。

「素晴らしい午後だった。本当に最高だよ」と、満足げな様子のウェグホルストは切り出した。FWによれば、トゥウェンテは事前に描いていたプランを見事に遂行したという。「時間帯によっては高い位置からプレッシャーをかけ、別の場面では低いブロックからカウンターを狙いたかった。前半の15分ほどを除けば、試合の大部分でそれを本当にうまくやれたし、僕たちの方がいいチームだったと思う」

ウェグホルストは79分、自らマテイ・コヴァルを破って2-2とした。一時はオフサイドの疑いもあったが、このアタッカーは大型スクリーンですぐに自分のゴールが認められると分かったという。「主審は待たなければいけないと言っていたけど、映像を見た瞬間に思ったよ。いや、これは本当にオフサイドじゃないってね。その時点で、もうほぼ分かっていた」

この同点弾は、勝利へ向けて全力で行くための最後のひと押しになったとウェグホルストは語る。「あれが僕たちにとっての号砲だった。よし、2-2になった。でも、これではまだ何もない。僕たちはあの試合に勝ちたかったし、それをピッチで示した。そして最終的に、その勝利に値したんだ」 さらにFWはデ・フロルシュ・フェステでの後押しを大いに喜び、この試合をトゥウェンテ加入後でも最も美しい瞬間の一つと表現した。

ただ、終盤にはウェグホルストのいら立ちも生まれた。FWはアルマンド・オビスポに足首を蹴られ、その後ギョズユビュユクに不満を訴えた結果、イエローカードを受けた。もっとも、ウェグホルスト自身はオビスポを責めてはいなかった。「彼はわざとやったわけじゃないんだよ。単なる競り合いの中でのことだった」

ウェグホルストにとって引っかかったのは、何よりもギョズユビュユクの反応だった。「こういう試合のまっただ中で、熱くなっている瞬間なら、多少の感情があってもいいと思う」と説明。さらに、この主審が自分を追い払うようにしたやり方に批判的だった。「あの人は、僕が『自分の犬に対してだって、こんなしゃべり方はしない』と思うような言い方で、あっちへ行けと命じてきたんだ」

ウェグホルストは、その言葉をそのままギョズユビュユク本人にも直接伝えたと明かした。「それを本人にも言ったよ。でも、そのことでイエローを出された。たしかここ4試合でもそうだったと思うし、もうそれが偶然なのかどうか疑問に思うね」 それでもFWは、この一件を必要以上に大きく扱うつもりはなかった。「残念だけど、まったく重要なことじゃない」